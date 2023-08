Feira da Agricultura Familiar em Várzea Grande fortalece pequenos produtores e valoriza produtos naturais da região

Por Rafaela Maximiano

Desde dezembro de 2022, Várzea Grande realiza mensalmente a Feira da Agricultura Familiar, um evento que reúne pequenos produtores rurais do município e de Nossa Senhora do Livramento. A feira, que acontece no Paço Municipal da Prefeitura de Várzea Grande, proporciona uma oportunidade única para os moradores adquirirem frutas, verduras, legumes, alimentos agroindustriais, artesanatos e, especialmente, produtos naturais oriundos da região.

Um dos destaques é a produtora rural dona Odilma Gabriel Maquiana, que utiliza os recursos naturais da mata local para fabricar garrafadas, pomadas, sabonetes, xaropes e outros produtos medicinais.

A Prefeitura de Várzea Grande, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS), desempenha um papel fundamental no sucesso da Feira da Agricultura Familiar. Um dos resultados notáveis desse apoio é a conquista da certificação do curso de “Identificação e Uso de Plantas Medicinais” pelo Senar, que possibilitou a dona Odilma e outros pequenos produtores a manipular produtos naturais para comercialização.

Esse incentivo tem fortalecido a agricultura familiar no município e aberto novas perspectivas para o pequeno produtor, como explica o prefeito Kalil Baracat: “Estamos muito felizes com o sucesso da Feira da Agricultura Familiar. É gratificante ver a dedicação dos pequenos produtores rurais e o reconhecimento do público por produtos tão especiais e sustentáveis. Acreditamos no potencial da agricultura familiar e continuaremos apoiando iniciativas como essa que promovam o desenvolvimento sustentável em nossa cidade”.

“A Feira da Agricultura Familiar é fruto de uma parceria sólida entre a Prefeitura de Várzea Grande, o SENAR de Mato Grosso e o Governo do Estado. Com cursos de capacitação gratuitos e o fornecimento de equipamentos agrícolas e insumos, estamos criando condições para que nossos produtores rurais prosperem e ofereçam produtos de qualidade aos consumidores”, destacou o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Jean Lucas Teixeira de Carvalho.

A Feira da Agricultura Familiar não só oferece uma nova opção de compra para os moradores de Várzea Grande, mas também se tornou uma vitrine para os resultados dos esforços dos pequenos produtores rurais. Com o suporte dos cursos de capacitação do SENAR e do apoio governamental, eles apresentam ao público uma diversidade de produtos de alta qualidade. Além disso, a feira contribui para o fomento da economia local, incentivando o comércio de alimentos orgânicos e de origem animal com registro no Serviço de Inspeção Municipal.

“Ver a Feira da Agricultura Familiar crescendo mês a mês é motivo de orgulho para todos nós. Acredito que a união entre os pequenos produtores e o apoio governamental é essencial para o fortalecimento da agricultura familiar. Além disso, essa iniciativa ajuda a preservar nossa cultura e valorizar os produtos naturais da região do Formigueiro e outras regiões circunvizinhas”, explica o Coordenador de Desenvolvimento Rural Sustentável, Jhonattan Ferreira.

“A Feira da Agricultura Familiar em Várzea Grande é uma iniciativa que demonstra o compromisso da gestão em apoiar e fortalecer a agricultura familiar no município. Produtores como dona Odilma Gabriel Maquiana encontram na feira uma oportunidade para comercializar seus produtos naturais, valorizando a cultura local e promovendo o desenvolvimento sustentável. A presença dos moradores e visitantes na feira é essencial para o sucesso desse projeto, que une a produção rural com a valorização dos recursos naturais da região”, conclui o secretário Jean Lucas.

Confira as datas das próximas edições da Feira da Agricultura Familiar:

06/09 – Quarta-feira (Quinta é feriado);

05/10 – Quinta-feira;

01/11 – Quarta-feira (Quinta é feriado);

07/12 – Quinta-feira.

Secom/VG