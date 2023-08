Boate Azul com Edson e Hudson e Gian e Giovani no Espaço Unimed

Quarteto chega com repertório especial para público de São Paulo e promete mega apresentação no dia 10 de novembro de 2023 (sexta-feira)

Duas grandes duplas se reúnem no Espaço Unimed, uma das principais casas de shows do Brasil, no dia 10 de novembro de 2023 (sexta-feira), para celebrar a música sertaneja. Edson & Hudson e Gian & Giovani estão juntos no projeto Boate Azul Ao Vivo, que trará o melhor do repertório de cada um e mais uma compilação de grandes sucessos do ritmo.

Em três horas de show com blocos intercalados, e dois deles dedicados à interação das duplas, o repertório, com uma média de 50 músicas, reuniu o melhor de Edson & Hudson e de Gian & Giovani, juntos cantaram clássicos da música sertaneja.

A ideia surgiu durante as lives na pandemia, os sócios da Live, Wilson Anastácio e Guga Pereira observaram o quanto estes artistas eram reproduzidos por grandes nomes em suas apresentações virtuais. “Porque não levar este espetáculo para o público, é uma maneira de celebrar mesmo a música sertaneja, que tanto movimenta o mercado e sempre cria novidades”, comentam.

Nascidos e criados no interior de São Paulo, Edson & Hudson em Limeira e Gian e Giovani em Franca, escreveram algumas páginas na história do segmento sempre em alta. Ambas as duplas se separaram por um período e perceberam o quão importantes e fortes são juntos. “Boate Azul Ao Vivo” junta em um só palco artistas com timbres únicos e inúmeros sucessos que marcaram época e fazem parte da vida de muitas gerações.

A emoção de ouvir músicas que ultrapassam gerações através de vozes marcantes e atmosfera envolvente foi eternizada no audiovisual. O projeto, inspirado no clima de boate, traz ao todo 50 faixas embaladas pela euforia do público que serão disponibilizadas no Youtube como playlist sem interrupções para que os fãs mergulhem no momento como um DVD. Dentre Além dos clássicos regravados no projeto, eles presentearam os fãs com a inédita “Ana Maria” que tem a produção musical do Ivan Miyazato, e a letra fala sobre uma mulher que chora por um homem que pisou na bola com ela, mas está arrependido, tudo isso no ritmo lento do modão sertanejo.

Sobre Edson & Hudson

Nascidos em Limeira, interior de São Paulo, vindos de família circense, o maior apoio veio do pai, conhecido como Palhaço Beijinho. Foi no picadeiro as primeiras apresentações ainda como Pep e Pup. Mais tarde ganharam o nome de Edson & Hudson, a voz marcante de Edson somados aos acordes da potente guitarra de Hudson trouxeram uma nova sonoridade para a música sertaneja, com referência vinda do rock Edson, mostrou mais dinamismo e mais potências nos arranjos. Em 2002 tornaram-se conhecidos pelo mega hit “Azul”, desde então foram sucessivas faixas a tomar conta das ruas, das rádios e das principais festas de peão e feiras agropecuária do país. Em 2009 resolveram tocar projetos solo, retomando dois anos depois a parceria de vida!

Sobre Gian & Giovani

Iniciaram a carreira como trio formado pelos três irmãos “Sereno, Sereninho e Gauchinho”, em virtude de um problema na voz, Arnaldo teve de sair e então nasceu a dupla Gian & Giovani. Na década de 90 predominavam as vozes agudas, Giovani veio na contramão com um potente grave, chamando a atenção do mercado, logo foram contratados pela gravadora Continental, a maior do segmento na época. Em 1988 gravaram o primeiro LP e emplacaram “Espuma da Cerveja”, mas foi em 1990 com “Nem Dormindo Consigo Te Esquecer” que ganharam notoriedade. A grande virada de chave veio em 1992 com o hit “Olha Amor”. Em 2014 anunciaram uma pausa, retomada quatro anos depois e perdurando até os dias de hoje. Gian e Giovani tiveram suas canções reproduzidas por grandes artistas no período das lives, mostrando a força do repertório construído ao longo de tantos anos de carreira.

SOBRE O ESPAÇO UNIMED

O Espaço Unimed se consagra como o maior espaço para shows, eventos sociais, corporativos e feiras de São Paulo, com capacidade para até 8 mil pessoas. O palco foi desenvolvido para proporcionar melhor visibilidade em todos os ângulos, o que possibilita aos clientes muito mais conforto para pequenos e grandes espetáculos.

Sua arquitetura contemporânea alinhada e decoração assinada pelo espanhol Carlos Viqueira, oferecem soluções inovadoras que proporcionam flexibilidade e sofisticação para atender e transformar eventos em grandes acontecimentos.

Entre os principais diferenciais da casa está sua localização de fácil acesso, próximo à estação de metrô Barra Funda e grandes avenidas, além da versatilidade em assumir diversos layouts e configurações. Na estrutura interna, há um suntuoso hall de entrada com capacidade para 1000 pessoas, salão principal com aproximadamente 3.500m², cinco telões com projeção frontal, ar-condicionado central, quatro bares, dois camarotes com banheiros exclusivos e quatro confortáveis camarins com sala de estar. Além disso, o Espaço Unimed tem um buffet próprio e cozinha industrial que desenvolve cardápios específicos para cada evento, com capacidade para servir até 4 mil jantares simultâneos.

Desde sua abertura, já recebeu grandes nomes da música nacional e internacional como Armin Van Buuren, Claudia Leitte, Criolo, Emicida, Ivete Sangalo, Los Hermanos, Morrissey, Noel Gallagher, Os Paralamas do Sucesso, Robert Plant, Slash, Tears for Fears, Tiësto, Titãs, entre outros.

SERVIÇOS: Boate Azul com Edson e Hudson e Gian e Giovani no Espaço Unimed

Show: Edson e Hudson em Boate Azul no Espaço Unimed

Data: 10 de novembro de 2023 (sexta)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 22h

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Classificação etária: 14 anos

Acesso para deficientes: sim

Capacidade da casa para este evento: 3032

Ingressos: Setor Diamante: R$ 520,00 (inteira) e R$ 260,00 (meia) | Setor Platinum: R$ 480,00 (inteira) e R$ 240,00 (meia) | Setor Azul Premium: R$ 380,00 (inteira) e R$ 190,00 (meia) | Setor Azul: R$ 340,00 (inteira) e R$ 170,00 (meia) | Setores A, B, C: R$ 380,00 (inteira) e R$ 190,00 (meia) | Setores E, F, G: R$ 220,00 (inteira) e R$ 110,00 (meia) | Setores I e J: R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia) | PCD: R$ 90,00 | Camarotes A: R$ 520,00 (inteira e individual) | Camarotes B: R$ 480,00 (inteira e individual).

Compras de ingressos: as bilheterias do Espaço Unimed (de segunda a sábado, das 10h às 19h – sem taxa de conveniência) ou online Ticket360 > Eventos > Categoria > Espaço Unimed

Formas de Pagamento: Cartão de crédito (Aura, American Express, Mastercard, Dinners, Discover, Elo, JCB e Visa) e boleto.Não aceitamos cheques.

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.

