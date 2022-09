Chanceleres do Brasil e Rússia se reúnem na ONU

Encontro ocorreu à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas

Por Agência Brasil – Brasília

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, se reuniu hoje (21.09) com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergey Lavrov. O encontro ocorreu à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, que ocorre em Nova York, nos Estados Unidos.

Segundo informações do Itamaraty, os “chanceleres reiteraram a preocupação com o impacto das sanções unilaterais sobre a segurança alimentar e energética global”. A Rússia está sendo alvo de sanções econômicos dos Estados Unidos e de países europeus, devido à invasão militar russa à Ucrânia.

Ainda de acordo com o Itamaraty, Carlos França recordou que o Brasil tem uma posição “em favor da solução diplomática que leve à paz duradoura na Ucrânia”.

O Itamaraty informou ainda que Brasil e Rússia celebram 194 anos de relações diplomáticas no dia 3 de outubro. “A parceria estratégica entre os dois países contribui para iniciativas de cooperação em C&T, energia, espaço e agricultura. Tratou-se do fornecimento de fertilizantes ao agronegócio brasileiro. A Rússia está entre os 15 maiores parceiros comerciais do Brasil e é o principal fornecedor de fertilizantes. Entre janeiro e agosto de 2022, o comércio bilateral já soma US$ 7,1 bilhões”, publicou o ministério, em seu perfil na rede social Twitter.

O chanceler brasileiro também se encontrou hoje com representantes de Camboja, El Salvador e Guiné-Bissau.