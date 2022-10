Hospital Geral de Cuiabá irá realizar 60 cirurgias Cardiovasculares e Neurocirurgias no Programa Mais MT Cirurgias

Por Soraya Medeiros

Por conta da pandemia, a saúde de Mato Grosso precisou suspender as cirurgias eletivas, mantendo apenas os procedimentos de urgência e emergência. Devido a isso, as filas para as cirurgias eletivas aumentaram significativamente.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), mais de 11 mil pacientes aguardam na fila. Pensando em dar celeridade e auxiliar a saúde pública do Estado, o Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá (HG) fez adesão ao Programa Mais MT Cirurgias, do Governo de Mato Grosso com duas especialidades: Cardiovascular e Neurocirurgia. Serão beneficiados 60 pacientes que estão na fila de espera.

Nesta segunda-feira (26.09), já ocorreu o primeiro procedimento de Alta Complexidade no Hospital Geral, onde a paciente A.N, de 53 anos, moradora de Cáceres, realizou uma revascularização do miocárdio, conhecida como ponte de safena.

De acordo com a presidente do HG, Flávia Silvestre, os pacientes que estão nesta fila passarão por uma avaliação médica prévia e conforme os resultados dos exames e do risco cirúrgico já será agendado o procedimento. “Alguns pacientes estão esperando há muito tempo pelo procedimento e agora terão a oportunidade de realizar esse sonho, que proporcionará mais saúde e longevidade. Estamos caminhando a passos largos para levar saúde humanizada e de excelência para quem necessita dessas intervenções”, destacou.

O cirurgião cardíaco Dr. Gibran R. Feguri destaca que o Hospital Geral é referência Estadual nas cirurgias cardiovasculares e neurocirurgias pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Precisamos ampliar esse atendimento de excelência para nossa população, com mais rapidez na realização dessas cirurgias eletivas”

Conheça um pouco mais do programa

O “Programa Mais MT Cirurgias”, lançado pelo Governo Estadual de Mato Grosso, em julho do ano passado, tem como objetivo reduzir o tempo de espera das cirurgias eletivas e a fila para realização dos procedimentos, assim como facilitar o acesso à assistência em saúde.

A expectativa é que em todo o Estado, sejam realizadas 22,5 mil cirurgias, 69,5 mil exames de alta complexidade e 90 mil procedimentos ambulatoriais, com investimento de R$ 105 milhões.