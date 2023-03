Fênix se inteira sobre as principais tendências do mercado de Câmbio do Brasil na ótica de compliance

Entidade participou do 6º Compliance & Business Day ABRACAM, que reúne participantes das maiores instituições financeiras do Brasil.

Da Assessoria

A Fênix DTVM participou na última semana do 6º Compliance & Business Day ABRAÇAM, evento que reuniu as maiores instituições financeiras do Brasil para abordar os principais acontecimentos socioeconômicos e perspectivas para o mercado de câmbio em 2023.

Entre os assuntos apresentados, estão os sistemas cambiais dos principais países da América Latina. Outro ponto abordado foi a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, com proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP).

As iniciativas demonstram o comprometimento do setor em buscar solucionar as deficiências estratégicas identificadas dentro de prazos acordados. “Foi importante essa participação para nos inteirarmos sobre os assuntos em nível de Brasil”, pontuou Maria Eugênia, gestora de Compliance de Ativos Sensíveis da Fênix DTVM.

De acordo com a gestora, os pontos abordados no evento, no entanto, já são uma realidade vivenciada e aplicada pela marca na comercialização de ouro. “Nós já incluímos muitos dos controles e monitoramentos previstos no regulamento citado. Com isso, tivemos a oportunidade de rever o que estamos desenvolvendo”, pontuou.

No evento, também foram debatidos temas como o marco regulatório, comércio exterior, ativos digitais, sustentabilidade, FX e jogos e apostas. Além de Maria Eugênia, também esteve presente representando a Fênix DTVM, o gestor de Compliance Coorporativo, Mike de Oliveira.