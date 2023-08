Sistema Famato recebe visita de representantes do Agro Sul – Mato Grossense

Da assessoria

O Sistema Famato, por meio do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), recebeu o presidente da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS), André Dobashi, e do presidente do Sindicato Rural de Maracaju (MS), Fábio Caminha. O encontro foi realizado na tarde de quarta-feira (02.08), na sede da federação.

O objetivo da visita foi conhecer os principais projetos desenvolvidos pelas casas que compõem o Sistema Famato, visando captar exemplos para serem levados ao Mato Grosso do Sul.

Os visitantes foram recepcionados pelo presidente do Sistema Famato, Vilmondes Tomain; 2º vice-presidente, Amarildo Merotti; os diretores Robson Marques (Administrativo e Financeiro) e Ronaldo Vinha (Relações Institucionais); pelo superintendente do Imea, Cleiton Gauer; e representante do AgriHub.

“Demonstrar um pouco da execução dos nossos trabalhos com o estado de Mato Grosso do Sul é uma satisfação. Essa troca de conhecimentos e experiências é muito importante. Estamos de portas abertas para todos que desejam contribuir com nosso objetivo”, pontuou Vilmondes Tomain.

Na oportunidade, o superintendente do Imea, Cleiton Glauber, apresentou a estrutura e a atuação do instituto, que tem como objetivo elaborar estudos e projetos socioeconômicos e ambientais, através de um sistema de coleta, processamento e análise de dados, produzindo informações estratégicas do agronegócio mato-grossense.

A representante do AgriHub expôs ainda os processos tecnológicos que envolvem as cadeias produtivas, metodologia do hub, ferramentas de conexão dos produtores rurais com as tecnologias, projetos e parcerias; bem como o Map 2.0, que visa contribuir ainda mais com o aumento da sua produtividade no campo.

Ao final da reunião, os representantes do agro sul-mato-grossense visitaram o espaço do Imea e AgriHub dentro do Edifício Famato, com objetivo de conhecer mais de perto a estrutura física das duas casas.

Também participaram do encontro representantes do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras de Mato Grosso (OCB/MT): Frederico Azevedo (superintendente) e Nelson Piccoli (diretor de Relações Institucionais).

ASCOM Famato