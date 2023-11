Banco Mundial apoia Mato Grosso em projeto para aprendizagem resiliente, inclusiva e sustentável

Da assessoria

O Conselho de Diretores do Banco Mundial aprovou no início da noite desta quinta-feira (26.10) um projeto para fortalecer todo o sistema educacional do estado de Mato Grosso. O objetivo geral é melhorar o ambiente e as práticas de ensino, a preparação digital dos professores e tornar as infraestruturas escolares mais amplas, promovendo a recuperação das perdas de aprendizagem resultantes da pandemia de Covid-19. No valor de US$ 100 milhões, o Projeto de Aprendizagem Resiliente, Inclusiva e Sustentável de Mato Grosso terá duração de cinco anos.

“Os resultados na educação ocorrem a médio e longo prazo. Por isso nosso esforço com esse financiamento é para acelerar esses investimentos na educação, especialmente na infraestrutura e tecnologia das escolas. O foco é termos em todas as escolas um ambiente propício para melhorar a aprendizagem e avançar com força na meta de estarmos entre os cinco melhores do país em educação”, disse o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes.

Dividido em quatro áreas, o projeto apoiará diretamente os objetivos do Plano Estadual da Educação de Mato Grosso, centrado na redução das desigualdades educativas e na criação de mecanismos para reforçar a colaboração entre o estado e redes municipais para melhorar a qualidade da oferta educativa.

É importante ressaltar que, combinadas, as áreas 2 e 3 atuarão na melhoria dos ambientes de aprendizagem de 200 escolas estaduais de ensino fundamental e médio, beneficiando 349 diretores escolares, 5.386 professores e 169.135 alunos.

Área 1: fortalecimento de intervenções pedagógicas e estratégias de gestão escolar para a recuperação da aprendizagem, no valor de US$ 21 milhões. Serão apoiados esforços do governo para reverter as perdas de aprendizagem e acelerar o progresso da aprendizagem nas escolas públicas. A meta é beneficiar 549 diretores de escolas, 5.394 professores e 18.357 alunos.

Área 2: transformação da infraestrutura digital, com aporte de US$ 20 milhões. O objetivo é melhorar a infraestrutura digital das escolas e da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso (Seduc). Este componente melhorará a conectividade escolar e o uso da tecnologia existente, além de fornecer treinamento direcionado para aprimorar as competências digitais de professores e alunos.

Área 3: criação de escolas estaduais sustentáveis, resilientes, inclusivas e mais seguras, no valor de US$ 53 milhões. Aqui temos o apoio a reabilitação de infraestruturas escolares e estratégias para promover ambientes de aprendizagem mais seguros, mais inclusivos, mais sustentáveis e mais resilientes às alterações climáticas.

Área 4: gestão, treinamento, monitoramento e avaliação de projetos, no valor de US$ 6 milhões. Voltada para a coordenação do projeto, a capacitação da equipe da Seduc e a implementação de atividades de monitoramento e avaliação.

“Por apoiar atividades em todo o sistema para melhorar as práticas de ensino e propiciar avanços na tecnologia e infraestrutura das escolas, o projeto promoverá a recuperação das perdas de aprendizagem relacionadas com a Covid-19 e acelerará o progresso da aprendizagem em Mato Grosso”, afirmou Johannes Zutt, diretor do Banco Mundial para o Brasil.

