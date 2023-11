Baco Exu do Blues fará show no Espaço Unimed

O cantor apresenta o álbum “QVVJFA?” em São Paulo no dia 26 de Janeiro de 2024 (sexta)

Por Assessoria Talento

O Espaço Unimed, uma das principais casas de shows do Brasil, receberá Baco Exu do Blues no dia 26 de janeiro de 2024 (sexta).

Baco Exu do Blues, um dos nomes mais reverenciados na cena musical contemporânea, é conhecido por sua fusão de gêneros musicais, letras profundas e performances impactantes. Com uma carreira que se destaca por sua originalidade, é uma figura icônica e sua apresentação na “terra da garoa” será um evento que promete criar memórias inesquecíveis.

Baco Exu do Blues explícita memórias, amor e raiva em “Quantas Vezes Você Já Foi Amado?” Terceiro álbum do cantor e compositor baiano traz participações de Gal Costa, Vinícius de Moraes (em Samples), Gloria Groove e Muse Maya.

“Quantas vezes você já foi amado?”. Esta indagação é o título do terceiro álbum de estúdio do cantor e compositor Baco Exu do Blues. “Eu sinto tanta raiva que amar parece errado”. O primeiro verso da introdução da nova obra de um dos principais nomes da cena contemporânea já diz muito sobre o tema. O disco é sobre a forma de receber e dar afeto de um homem preto. Nunca Baco Exu do Blues foi tão Diogo Moncorvo como nas doze faixas que compõem o disco que chega nesta quarta através do selo 999 com distribuição da Altafonte.

Nele, o eu-lírico lembra suas dores e amores com rimas que prometem hipnotizar o público. Exu do Blues está de volta e com todo coração, explicitando as formas do povo preto expressar sentimentos. Produzido por Marcelo Delamare, QVVJFA traz beats de JLZ, Dactes e Nansy Silvvz. O resultado é uma avalanche de sentimentos e musicalidade, bem ao estilo de Baco Exu do Blues. O álbum traz feats com Gal Costa, Vinicius de Moraes (em samples), Gloria Groove e Muse Maya. Tudo com o dendê de Exu e o talento de Baco. Aliás, a religiosidade africana é tema em destaque no disco. Parece que o cantor se encantou pelas entidades para entender o melhor sentido do amor.

“‘Quantas vezes você já foi amado’ é uma pergunta que deixa todo mundo desconfortável. No meu caso, eu fui amado várias vezes, mas fui pouco ensinado a receber esse amor. Isso fez parecer que quase nunc fui amado porque o amor é um ciclo que só se completa quando uma pessoa está te entregando aquilo e você consegue receber e passar de volta de alguma forma. Comigo foi sempre diferente. Eu sentia que as pessoas estavam jogando aquele amor, aquele afeto em mim, mas eu não conseguia sentir 100%. Ficava desconfiado pela trajetória de vida que tenho”, desabafa o artista.

Para ele, uma das coisas mais impactantes para este disco foi ter sua morada de volta em Salvador. “Foi muito importante para toda essa releitura da minha vida, dos caminhos que escolho, do processo que foi ser, criar e entender Baco Exu do Blues. Ao voltar pra minha cidade eu voltei à minha infância, minha adolescência e comecei a me questionar sobre algumas coisas. Uma delas foi a minha relação com o afeto, com a raiva, com o ódio, com o amor. De onde vinham e como foram se estabelecendo essas conexões na minha vida”, explica Baco.

QVVJFA traz um Baco amadurecido, revisitando de forma mais profunda questões que já tinha tentado revisitar outras vezes, mas ainda sem achar solução. “ A estética musical é uma parada única. Remete a todo tempo ao Brasil e a Salvador. É muito música brasileira, mas ao mesmo tempo é muito música eletrônica. No final das contas é música negra, caminha por todos os lugares”, define.

Este é o terceiro álbum da carreira de Baco Exu do Blues – além de singles é um EP. E tem bem uma mistura dos antecessores “Esú” e “Bluesman”, com quem Baco empilhou uma série de prêmios nacionais e internacionais, incluindo Cannes. O já anunciado “Bacanal”, que o cantor adiou o lançamento por conta da pandemia vai chegar depois de Baco fazer cada um se olhar, se questionar e se emocionar perguntando: “Quantas vezes você já foi amado”?

SOBRE O ESPAÇO UNIMED

O Espaço Unimed se consagra como o maior espaço para shows, eventos sociais, corporativos e feiras de São Paulo, com capacidade para até 8 mil pessoas. O palco foi desenvolvido para proporcionar melhor visibilidade em todos os ângulos, o que possibilita aos clientes muito mais conforto para pequenos e grandes espetáculos.

Sua arquitetura contemporânea alinhada e decoração assinada pelo espanhol Carlos Viqueira, oferecem soluções inovadoras que proporcionam flexibilidade e sofisticação para atender e transformar eventos em grandes acontecimentos.

Entre os principais diferenciais da casa está sua localização de fácil acesso, próximo à estação de metrô Barra Funda e grandes avenidas, além da versatilidade em assumir diversos layouts e configurações. Na estrutura interna, há um suntuoso hall de entrada com capacidade para 1000 pessoas, salão principal com aproximadamente 3.500m², cinco telões com projeção frontal, ar condicionado central, quatro bares, dois camarotes com banheiros exclusivos e quatro confortáveis camarins com sala de estar. Além disso, o Espaço Unimed tem um buffet próprio e cozinha industrial que desenvolve cardápios específicos para cada evento, com capacidade para servir até 4 mil jantares simultâneos.

Desde sua abertura, já recebeu grandes nomes da música nacional e internacional como Armin Van Buuren, Claudia Leitte, Criolo, Emicida, Ivete Sangalo, Los Hermanos, Morrissey, Noel Gallagher, Os Paralamas do Sucesso, Robert Plant, Slash, Tears for Fears, Tiësto, Titãs, entre outros.

Data: 26 de janeiro de 2024 (sexta)

Abertura da casa: 21h

Início do show: 23h

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Classificação etária: 18 anos

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: Pista (1º lote) : R$ 120,00 (inteira), R$ 60,00 (meia) e R$ 100,00 (solidário) | Camarote A: R$ 240,00 (inteira e individual) | Camarote B: R$ 220,00 (inteira e individual) |

