Lavanderia de autosserviço: Grupo 5àsec reforça relevância desse formato com nova marca no mercado

Lançada em 2022, Lavpop atende aos consumidores com faixa etária até 35 anos e que buscam por autonomia, comodidade e custo-benefício

Por Caroline Souza

Segundo o relatório Winning Ominichannel Latam 2022, da consultoria Kantar, ao menos 35% da população, mais de 7 milhões de consumidores, demonstram ter preferência por compras realizadas por meio de autosserviço. Com o mercado aquecido para este tipo de negócio, que permite a independência do cliente durante o processo de compra ou prestação de serviço, o Grupo 5àsec aposta na lavanderia de autosserviço para atrair um perfil de consumidor que prioriza autonomia, custo-benefício e praticidade. Neste sentido, a empresa investe em sua marca Lavpop, criada em 2022, que tem como objetivo democratizar o uso deste tipo de serviço no mercado brasileiro, com tecnologia que prolonga a vida útil das roupas.

Com foco em cidades com mais de 55 mil habitantes, a Lavpop proporciona preço acessível, que permite a limpeza de qualquer tipo de roupa por um único ciclo de lavagem. Além disso, também há outras vantagens deste processo, como ter acesso aos maquinários de última geração, ciclos de acordo com a tonalidade das roupas para evitar desbotamento e prolongar a vida útil das peças, e ativos químicos compatíveis que proporcionam o branqueamento, retirada de manchas e alta eficiência durante a limpeza. Outro diferencial do modelo autosserviço da empresa é ser uma marca eco-friendly, por contar com equipamentos com tecnologia sustentável, produtos biodegradáveis e proporcionar ainda mais economia ao consumidor.

“O mercado de autosserviço já é muito disseminado nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, ainda é um segmento que está em desenvolvimento e, parte disso, está relacionado à cultura de consumo dos brasileiros, que ainda preza por um atendimento humanizado. Porém, vemos uma migração e mudança no hábito de clientes até 35 anos, que buscam por mais liberdade, comodidade e serviços de qualidade com bom custo-benefício. Dessa forma, lançamos a Lavpop, que tem um perfil e público-alvo diferente da 5àsec, que já está consolidada em solo brasileiro. Com um plano de expansão nacional, priorizamos municípios do interior e litorâneo do País, além de cidades com grande concentração de jovens que iniciaram no mercado de trabalho ou estão na universidade”, comenta Fábio Roth, CEO do Grupo 5àsec.

O plano da empresa é abrir, ao menos, 20 operações da Lavpop até o fim do ano e chegar às 100 lojas até 2025. O investimento para implantação de uma unidade da marca é a partir de R$ 155 mil, com prazo de retorno em até 40 meses.

