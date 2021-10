Após 7º ouro no Panamericano de Karatê, Douglas Brose foca no tricampeonato mundial

Mais uma medalha de ouro para a conta de Douglas Brose. O carateca conquistou no último final de semana o Campeonato Panamericano de Karatê, disputado no Uruguai.

Publicado por: Rosano Almeida

Por Alexandre Rosa

Foi o sétimo ouro do brasileiro na competição, que venceu em 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2019. Além da conquista individual, o carateca ficou com o título no kumitê por equipes. “Muito importante conquistar essa medalha nesse momento, o Panamericano é a competição mas importante do nosso continente. Passamos praticamente dois anos sem competições e agora voltar ao pódio internacional dessa maneira, é muito bom, ainda mais sendo o meu sétimo título. Foi uma boa preparação para mim e um bom teste para o Campeonato Mundial que é o próximo evento de 2021”, ressaltou Brose, que é terceiro-sargento do Exército Brasileiro.

Primeiro colocado no ranking nacional e nono no mundial, Douglas Brose agora é 100% foco no Campeonato Mundial, sua última competição do ano. “Viajo na quinta-feira para o nosso centro de treinamento em Fortaleza e a partir de lá é concentração total. Devo ficar cerca de 10 dias e depois já embarco para Dubai, para o meu último objetivo de 2021. Mais uma vez tivemos um ano muito conturbado, mas agora é dar o máximo nessa reta final e trabalhar para tentar buscar o tricampeonato mundial”, finalizou.

O Mundial será disputado em Dubai, nos Emirados Árabes, entre 14 e 21 de novembro.