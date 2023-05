Anjos Colchões & Sofás inaugura lojas no Rio de Janeiro e Mato Grosso

Por Daniele Dutra

Presente em diversas regiões do Brasil, a Anjos Colchões & Sofás, franquia especializada em colchões e estofados, segue dando continuidade ao seu plano de expansão e inaugurou mais três unidades neste mês. As novas lojas estão localizadas nas cidades de Macaé (RJ), Canarana e Lucas do Rio Verde, ambas no estado de Mato Grosso.

Com uma base sólida de franqueados qualificados, a Anjos Colchões & Sofás está determinada em cumprir seu plano de expansão, que tem como objetivo chegar a 500 lojas abertas até 2025. “Estamos muito contentes em ampliar nossa presença nestes estados do país oferecendo os melhores produtos ao público local e dando total suporte aos franqueados. Isso nos inspira todos os dias a alavancar ainda mais nosso plano de expansão”, celebra Leonardo dos Anjos, diretor de expansão da franquia.

Atualmente, a Anjos Colchões & Sofás está presente em 21 estados do Brasil e, para os interessados em abrir uma franquia da marca, dispõe de dois modelos de negócios: modelo padrão, que conta com investimento inicial a partir de R$ 400 mil e o prazo de retorno de oito a 18 meses com faturamento médio de R$ 150 mil; e o modelo Anjos SMART, ideal para quem sonha em investir em uma franquia e não possui o valor total do formato convencional. Para este caso, o investimento inicial é a partir de R$259 mil e o prazo de retorno é de oito a 18 meses com faturamento médio de R$ 100 mil.

Sobre a Anjos Colchões & Sofás

Fundada no Paraná em 1990, a Anjos Colchões começou suas atividades com produção de estofados e apenas quatro funcionários. Em 2001 incorporou mais dois braços de negócios e estruturou um complexo que atende hoje padrões e normas internacionais de qualidade e segurança, gerando mais de 500 empregos diretos e 1800 indiretos. Em 2007, foi criada a Anjos Franchising, projeto que deu início a Rede Franquias Anjos Colchões & Sofás. Anjos Colchões & Sofás