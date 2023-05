Marfrig oferece 148 vagas de emprego em Várzea Grande e Pontes e Lacerda, no Mato Grosso

Oportunidades são para mais de 10 funções, entre elas auxiliar operacional, repositor, líder operacional, eletricista e mecânico; Há vagas disponíveis para pessoas com deficiência

Por Amanda Carbonera

A Marfrig, líder global em produção de hambúrgueres e uma das maiores empresas de carne bovina do mundo, anuncia 148 vagas de emprego nas unidades de Várzea Grande e Pontes e Lacerda, ambas no Mato Grosso. Veja abaixo os detalhes para cada cidade.

Várzea Grande

São 118 oportunidades de emprego para funções de auxiliar operacional, balanceiro, coletor de dados, operador de graxaria continua, operador de máquinas, faqueiro, desossador, magarefe, líder operacional (refile, curral e desossa), supervisor operacional (desossa), supervisor de manutenção, eletricista, mecânico, repositor, assistente de controle de qualidade. Também há vagas disponíveis para pessoas com deficiência.

Os candidatos selecionados terão como benefícios vale-alimentação, vale-transporte, assistências médica e odontológica, seguro de vida e refeitório no local.

As inscrições já estão abertas e terminam em 31 de maio. Os interessados devem comparecer no endereço Alameda Júlio Muller 1650, Bairro Ponte Nova – Várzea Grande/MT, para participar do processo de seleção, que ocorre de segunda a sexta-feira, às 7h. É necessário levar o currículo, documentos pessoais e uma caneta.

Pontes e Lacerda

No município, 30 vagas estão disponíveis para as seguintes funções: auxiliar operacional, desossador, faqueiro, refilador e atordoador. Os benefícios são restaurante no local, vale-alimentação e seguro de vida.

As candidaturas podem ser feitas até 31 de maio. O processo seletivo ocorre de segunda a quinta, das 7h às 9h e das 13h às 15h, diretamente no endereço Avenida Iguassu nº 260, Chácara City – Pontes e Lacerda–MT. É indispensável levar o currículo, documentos pessoais e uma caneta.

SOBRE A MARFRIG

A Marfrig é uma das companhias líderes em carne bovina e maior produtora de hambúrguer no mundo, com receita líquida de 31,8 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2023 e capacidade diária de abate de mais de 29.100 bovinos em suas unidades da América do Sul e América do Norte, bem como capacidade de produção de 222.000 toneladas de hambúrgueres por ano. Emprega mais de 30.000 colaboradores, distribuídos em 31 unidades produtivas, processa e comercializa carne in natura, produtos processados, pratos prontos à base de carne bovina, produtos complementares e derivados de carne, além de couro para os mercados doméstico e internacional. Reconhecida pela qualidade de seus produtos e por sua atuação sustentável, a Marfrig mantém projetos pioneiros para a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais.