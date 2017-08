Práticas inovadoras de gestão serão reconhecidas pelo prêmio MuniCiência

Já estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio MuniCiência – Municípios Inovadores, organizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para identificar e compartilhar projetos realizados por prefeitos e prefeitas pelo Brasil. Além de um reconhecimento à boa gestão, o prêmio tem o propósito de difundir as iniciativas para que sirvam de referência aos municípios de todo o território nacional.

O presidente da Confederação, Paulo Ziulkoski, convoca os agentes municipalistas a compartilharem suas experiências transformadoras que servirão de exemplo em todo o país. Para participar, o representante da Prefeitura deve acessar a página www.municiencia.cnm.org.br e baixar o formulário de inscrição. Esse documento deve ser preenchido com os detalhes da atividade – nome, objetivo, período de implantação, atividades e resultados – e enviado para o e-mail municiencia@cnm.org.br, até 10 de novembro de 2017. Mais detalhes no regulamento.

Não há número limite para inscrições de iniciativas. Cada Prefeitura pode candidatar ao prêmio quantos projetos quiser. O resultado das inscrições recebidas e homologadas será divulgado em 14 de novembro, no site do prêmio. Elas serão analisadas por uma comissão de especialistas e técnicos da CNM, observando conceitos como inovação, introdução de nova prática ou mudanças em práticas anteriores ou uma nova combinação dos mecanismos de gestão existentes.

Os participantes da segunda etapa serão divulgados no site do prêmio em 1º de dezembro. Entre 4 de dezembro de 2017 e 28 de fevereiro de 2018, os Municípios deverão detalhar informações, apresentar evidências e gravar um vídeo de até dois minutos com depoimento do prefeito, explicando aos outros gestores por que o seu projeto deverá ser escolhido.

Resultado

Após a segunda fase, já em 2018, a comissão da CNM selecionará 15 iniciativas para votação nacional, no próprio site do prêmio, entre 20 de março e 27 de abril. O resultado final será anunciado em 30 de abril de 2018.

As cinco iniciativas mais votadas terão seus projetos divulgados durante a XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Haverá ainda distribuição de materiais impressos descrevendo todos os projetos laureados, apresentação em seminário nacional e participação dos gestores municipais em visita técnica internacional para intercâmbio de experiências.

Destaques

Em 2016, foram destaque no MuniCiência Astorga (PR), Forquetinha (RS), Rio Largo (AL), Bom Despacho (MG) e Pompéu (MG). As Prefeituras apresentaram projetos que se tornaram referência nas áreas de gestão, segurança, saúde, sustentabilidade e urbanização (confira mais aqui).

O Prêmio MuniCiência – Municípios Inovadores faz parte do Projeto UniverCidades – Plataforma para o Desenvolvimento e Governança Municipal, que tem como objetivo contribuir para o fortalecimento de capacidades locais de implementação de políticas públicas.

