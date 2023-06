Uber aborda violência de gênero e o uso da tecnologia para colaboração com a polícia no 17º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Mesa sobre violência de gênero no Brasil contará com a participação da Secretária de Enfrentamento à violência contra Mulheres, Denise Motta Dau

A Uber é patrocinadora do 17º Encontro Anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e estará presente no evento em duas mesas de discussão: “O crescimento da violência de gênero no Brasil: desafios e soluções” e “Colaboração entre empresas e autoridades policiais por meio da tecnologia”. O Encontro acontece nos dias 20, 21 e 22 de junho, em Belém, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia.

A mesa sobre violência de gênero, que contará com a participação da Secretária de Enfrentamento à violência contra Mulheres, Denise Motta Dau, também será composta pelas especialistas: Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública; Tenente Coronela Denice Santiago, da Secretaria da Segurança Pública da Bahia; Daniela Santos, delegada geral adjunta da Polícia Civil do Pará; Renata Gil, juíza auxiliar do Conselho Nacional de Justiça; e Beatriz Accioly Lins, coordenadora de Parcerias, Políticas Públicas e Gestão Estratégica no Instituto Avon. Mediada pela gerente de Comunicação para Segurança e de Parcerias para o Enfrentamento à Violência Contra a Mulher da Uber, Natália Falcón, a mesa acontece na quarta-feira (21), às 10h.

Já o debate sobre como a tecnologia apoia autoridades policiais será mediado pelo gerente de segurança pública focado no relacionamento com autoridades policiais da Uber, Leandro Segalla, na quinta-feira (22), às 10h. A mesa será composta pela delegada de Polícia Civil e chefe da Divisão de Inteligência do Tribunal de Justiça de Goiás, Sabrina Leles e pelo diretor de Sistemas de Informação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Major Thyago Ferreira.

“Apoiamos a realização do Encontro Anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pela sexta vez consecutiva, como parte do compromisso público que a Uber assumiu em 2018 para contribuir com o enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil”, afirma a gerente de Comunicação para Segurança e de Parcerias para o Enfrentamento à Violência Contra a Mulher da Uber, Natália Falcón. “Embora entendamos que a violência de gênero é um problema social complexo e sistêmico que vai muito além da uber, é também uma questão que demanda ação conjunta de toda a sociedade e, por isso, queremos fazer parte da solução”.

O gerente de relacionamento com autoridades policiais no Brasil da Uber, Leandro Segalla, destaca que a integração da plataforma da Uber com as centrais de emergência do 190 de estados brasileiros otimiza o trabalho das autoridades policiais. “Numa situação de emergência, todo segundo entre o chamado e a chegada da viatura ao local da ocorrência conta. Nossas colaborações com as secretarias de segurança pública dos estados permitem que os dados do veículo, dos usuários e principalmente a geolocalização do chamado cheguem diretamente na tela do operador, contribuindo para uma resposta ainda mais rápida e eficiente, ajudando a tornar as viagens cada vez mais seguras”.

Serviço

17º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Quando: 20 a 22 de junho de 2023

Onde: Hangar Convenções e Feiras da Amazônia (Av. Dr. Freitas, s/n – Marco, Belém/PA)

Mesa: O crescimento da violência de gênero no Brasil: desafios e soluções

Quando: 21/06 – 10h

Mediação: Natália Falcón (UBER)

Palestrantes: Denise Motta Dau (Secretária de Enfrentamento à violência contra Mulheres); Samira Bueno (FBSP); Daniela Santos (Polícia Civil/PA); Renata Gil (Juíza Auxiliar – CNJ); Ten. Cel. Denice (Secretaria da Segurança Pública/BA); Beatriz Accioly Lins (Instituto Avon)

Mesa: Colaboração entre empresas e autoridades policiais por meio da tecnologia

Quando: 22/06 – 10h

Mediação: Leandro Segalla (UBER)

Palestrantes: Sabrina Leles (Polícia Civil do Estado de Goiás); Major Thyago Ferreira (PMERJ)

