Representantes do Ministério Público de Mato Grosso são recebidos pela CDL Cuiabá em reunião de estreitamento de relacionamento

Da Assessoria

Na noite de terça-feira (13.06), os procuradores de justiça do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) José Mariano e Adriano Roberto Alves foram recebidos pela diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Cuiabá) em uma reunião com o objetivo de estreitar o relacionamento entre as duas instituições. O prefeito da cidade de Primavera do Leste, Léo Bortolin, também participou.

O encontro, conduzido pelo presidente da CDL Cuiabá, Celio Fernandes, proporcionou um espaço para o diálogo e a troca de ideias sobre questões pertinentes ao comércio e à sociedade local. Ele destacou a importância da parceria entre as instituições para o desenvolvimento econômico e social da região.

“Nós temos aqui na CDL o propósito de unir forças para transformar Cuiabá no melhor lugar para empreender e morar, e com certeza a parceria do MP é de extrema importância para somar com o nosso propósito”, disse Fernandes.

Durante a reunião ainda, o presidente da CDL Cuiabá ressaltou a instituição está pronta para colaborar com o MPMT na busca por soluções que beneficiem tanto os empresários quanto a comunidade cuiabana como um todo.

Temas como combate ao crime organizado, a importância da qualificação profissional para o cidadão, além do papel do Ministério Público na promoção da ética nos negócios também foram abordados e discutidos pelos presentes.

Os promotores enfatizaram a importância da parceria com as entidades empresariais para a construção de um ambiente de negócios saudável e em conformidade com a legislação vigente. “O compromisso da instituição em promover a justiça e combater práticas ilegais que possam prejudicar a economia local estão entre as nossas metas de trabalho”, afirmou.

A reunião entre os promotores e a diretoria da CDL Cuiabá representa um importante passo na aproximação entre as instituições e demonstra o comprometimento mútuo em trabalhar em prol do desenvolvimento do comércio e da sociedade no estado de Mato Grosso.

CDL Cuiabá