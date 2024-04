Grupo Smart Fit contribui com 52% das arrecadações face a face do UNICEF no Brasil

A rede de academias abriu as portas em 2023 para o UNICEF realizar ações de captação de doações face a face (f2f) dentro de suas unidades.

Por Veridiana Joly

Em 2023, o Grupo Smart Fit, maior rede de academias da América Latina, através das suas bandeiras Smart Fit, Bio Ritmo e Studios Race Bootcamp, Vidya Studio, Tonus Gym e Jab House, passou a contar com equipes do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em suas unidades, para convidar os alunos a se tornarem doadores mensais da organização. Como resultado, o Grupo foi responsável por 52% das arrecadações face a face do UNICEF no Brasil. Foram cerca de 211 unidades ativadas no Brasil, alcançando 2.949 doadores.

Os clientes da empresa que contribuíram para as ações do UNICEF ajudaram a beneficiar milhares de crianças e adolescentes por meio de ações como: a Busca Ativa Escolar, uma estratégia que colabora com municípios e estados para garantir que crianças e adolescentes estejam na escola; garantia do acesso a serviços de água, saneamento e higiene em escolas; engajamento e mobilização de adolescentes nas agendas de mudanças climáticas e desafios ambientais; apoio a migrantes e refugiados venezuelanos (70% deles crianças) beneficiados com serviços multissetoriais (centros de triagem, acolhimento, trânsito); entre outros.

“Estamos muito satisfeitos com o impacto positivo da ação em 2023 e com a representatividade do Grupo nas ações de captação face a face do Fundo, além de contribuir para uma causa muito importante para a sociedade. Estamos contentes em estender a parceria para este ano”, afirma Juana Melo, Diretora Jurídica Geral e ESG da Smart Fit.

Como parte do programa, as academias do Grupo Smart Fit são reconhecidas pelo UNICEF com um “Espaço Solidário à Infância”. Ações de comunicação e engajamento foram realizadas com os colaboradores e alunos. A campanha teve duração de 7 meses, alternando a presença do UNICEF em diversas unidades, com o objetivo de ampliar o volume de novos doadores.

Sobre o UNICEF

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) trabalha em alguns dos lugares mais difíceis do planeta, para alcançar as crianças mais desfavorecidas do mundo. Em 190 países e territórios, o UNICEF trabalha para cada criança, em todos os lugares, para construir um mundo melhor para todos. Saiba mais em www.unicef.org.br

Sobre o Grupo Smart Fit

O Grupo Smart Fit detém as marcas de academias Smart Fit e Bio Ritmo, as marcas de academias studios Race Bootcamp, Vidya Studio, Tonus Gym e Jab House, além dos produtos digitais Total Pass e Queima Diária. A rede é líder do mercado de academias na América Latina e a quarta maior do mundo em número de clientes. Em dezembro de 2023, o número de clientes ativos chegou a mais de 4 milhões nas mais de 1400 unidades do grupo. No Brasil, a Smart Fit está presente em mais de 160 cidades, em todos os 26 estados e Distrito Federal. Fora do Brasil, atua em aproximadamente 140 cidades e 15 países. Conheça mais sobre a Smart Fit no site oficial.

BRCOMM