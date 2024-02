Sistema Diamantino é tema de reportagem no Canal do Boi

Tecnologia Latina Seeds/Embrapa permite a renovação de pastagem com renda para o pecuarista

Por Ariosto Mesquita

O programa “Agro BR”, do Canal do Boi (Sistema Brasileiro do Agronegócio), encerrou sua edição do dia 28.01.2024 com uma reportagem que antecipa alguns detalhes sobre o Sistema Diamantino. Nela, o apresentador Valdecir Cremon, menciona o modelo como capaz de “dar novo fôlego” para revigorar as áreas degradadas no Brasil.

O “Diamantino” é uma tecnologia que vem sendo experimentada há quatro anos no âmbito da Embrapa Agropecuária Oeste (Dourados, MS) e que está focada na renovação de pastagens via consórcio de forrageiras com o Sorgão Gigante da Latina Seeds. Além disso, uma das atrações do “pacote”, atualmente em fase final de validação científica, é a geração de renda para o produtor durante o processo, uma vez que o corte do Sorgão Gigante gera um expressivo volume de silagem.

Confira a reportagem completa neste link https://www.youtube.com/watch?v=4LWn7tTXPjE&t=38s