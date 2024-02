Sebrae consolida eixos estratégicos para fortalecer pequenos negócios em Mato Grosso

Confira os principais destaques dos projetos de Sustentabilidade, Inovação, Desenvolvimento Territorial, Educação Empreendedora e Mercado de Negócios

Da assessoria

O Sebrae/MT (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Mato Grosso) consolidou os cinco eixos estratégicos que irão promover e fortalecer o empreendedorismo neste ano de 2024, por meio dos produtos e serviços oferecidos pela instituição. Durante o Start Sebrae, realizado nesta terça e quarta-feira (30 e 31), os empreendedores puderam conhecer os principais projetos e tendências de mercado integrados por meio dos eixos de Sustentabilidade, Inovação, Desenvolvimento Territorial, Educação Empreendedora e Mercado de Negócios.

Os produtos do Sebrae/MT foram apresentados em um circuito inovador e estratégico, onde os visitantes puderam dialogar e interagir com os gestores da instituição. “Um evento como este além de compartilhar boas práticas, também une pessoas com os mesmos propósitos em busca de conhecimentos e melhorias em seus negócios, um aqui é uma ótima oportunidade aos empresários”, destacou o palestrante João Kepler.

O gerente responsável pelos eixos de Sustentabilidade e Inovação do Sebrae/MT, Fernando Holanda, destacou a importância desses processos em todos os serviços oferecidos pela instituição como motor de mudança, que impulsiona a capacidade de adaptação e a diferenciação das empresas, para torná-las mais resilientes e com fonte de informação e vantagem competitiva.

“Sustentabilidade e inovação são eixos transversais em todas as ações do Sebrae, essenciais para o sucesso dos negócios atualmente. A sustentabilidade é um ponto crucial para a evolução dos negócios em um contexto internacional e a inovação fundamental para a sobrevivência e prosperidade das empresas”, pontua Holanda.

Entre os principais programas planejados para 2024, estão mais de 30 missões técnicas nacionais e internacionais, buscando referências e benchmarking para os pequenos negócios. Além disso, serão desenvolvidas diversas startups focadas em sustentabilidade e ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), visando encontrar soluções para desafios que afetam tanto pequenas quanto grandes empresas e até mesmo entidades governamentais.

O programa ‘SebraeTec’ por exemplo, é um produto que destaca por oferecer mais de 270 serviços tecnológicos subsidiados, que vão desde consultorias de marca e visual de loja até licenciamento ambiental, para auxiliar os pequenos negócios na implementação de novas tecnologias.

“Muitos empreendedores estão preocupados com as novas tendências e mudanças do mercado, mas antes disso, eles precisam se preocupar também com o hoje e fazer o básico, que é colocar a mão na massa, cuidar do cliente, temos que nos conectar com as inovações sim, mas precisamos pensar no que fazer agora para melhorar o atendimento e proporcionar melhor experiência ao cliente”, ressaltou o palestrante Allan Costa, que falou ao público nesta quarta-feira.

O Desenvolvimento Territorial reconhece a interdependência entre os pequenos negócios e as comunidades onde estão inseridos e as estratégias visam a promoção do crescimento econômico inclusivo e equitativo que beneficia a todos. A Educação Empreendedora visa desenvolver a capacidade empreendedora de estudantes e capacitar os educadores para potencializar a mentalidade de liderança e visão estratégica essenciais para o sucesso a longo prazo.

O gerente responsável pelo eixo de Desenvolvimento Territorial e Educação Empreendedora do Sebrae/MT, Sandro Rossi, salientou a importância de trabalhar em parceria com entidades públicas para simplificar legislações, reduzir burocracias e identificar oportunidades de desenvolvimento local. “O Sebrae/MT desempenha um papel fundamental como catalisador e facilitador, ao capacitar, orientar e apoiar os pequenos negócios em sua jornada rumo ao sucesso. O verdadeiro poder dessas estratégias reside na ação coletiva e na colaboração entre empresários, empreendedores, instituições públicas e comunidades locais”, falou o gerente.

Em 2024 o programa ‘Líder’, que promove o diálogo entre lideranças empresariais, sociais e políticas, e o Cidades Empreendedoras, exclusivo para as prefeituras no qual atente à 19 municípios atualmente, serão expandidos. Enquanto o programa Sebrae Delas, focado no apoio às mulheres empreendedoras, desenvolverá soluções inovadoras para promover a inclusão e o crescimento econômico dessas mulheres. O programa lançado em 2023, em 12 munícipios contemplando todas as regiões do Estado, já impactou mais de 5 mil mulheres em um ano. Em 2024 será ampliado e mais municípios receberão o programa.

Mercado e Negócios

Por fim, o eixo de Mercado e a implementação de estratégias de Negócios eficazes capacitam os pequenos negócios a navegar pelas complexidades da economia globalizada, identificando oportunidades e construindo relacionamentos sólidos com clientes e parceiros. Com isso, o Sebrae Mato Grosso conta com uma amplitude setorial que abrange comércio, serviço, indústria, agronegócio, turismo e economia criativa.

Além disso, em 2024, o Sebrae/MT atuará no acesso ao crédito, para garantir que os empreendedores estejam preparados financeiramente para o recurso. Outra iniciativa é o trabalho dos Agentes de Mercado, que facilitam encontros entre produtores e potenciais compradores, promovendo parcerias e ampliando as oportunidades de negócio para os empreendedores locais. “Trabalhar de forma setorial é uma das estratégias que refletem o compromisso do Sebrae/MT em fortalecer o mercado de negócios local e proporcionar suporte abrangente aos pequenos empreendedores, como acesso a crédito, para garantir a permanência e crescimento sustentável no mercado”, diz a gerente de Mercado e Negócios do Sebrae/MT, Denise Pimpim.

