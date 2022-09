Seleção mato-grossense de voleibol feminino estreia com vitória em competição nacional

Time superou as representantes do Tocantins por 2 sets a zero

Da Assessoria

A equipe de vôlei feminino que representa o Estado de Mato Grosso nos Jogos da Juventude 2022, realizado em Aracaju (SE) entre os dias 2 e 17 de setembro, estreou com vitória nesta quarta-feira (07.09), ao vencer o Estado de Tocantins por 2 sets a 0.

A técnica Claodete Hasselstron, responsável pela equipe, destaca que, além de terem enfrentado uma viagem cansativa, saindo de Sinop (a 500 km de Cuiabá), as jogadoras tiveram que controlar a ansiedade para que obtivessem um bom resultado em quadra. Agora, o objetivo é buscar se aprimorar para superar as próximas adversárias.

“Foi um bom resultado, mas ainda precisamos melhorar o ritmo da equipe nos próximos jogos e focar no objetivo da classificação para a semifinal. É necessário melhorar ainda mais a cada jogo e o grupo está firme nessa caminhada”, pontua.

Gabrielly Furlanetto, que atua como oposto da seleção mato-grossense, avalia que o jogo contra o Tocantins não foi fácil, mas o trabalho em grupo foi fundamental para que a missão fosse concluída com êxito.

“Todo jogo é importante na fase classificatória e eu achei que fomos bem nesse primeiro jogo. Tivemos algumas falhas, mas conseguimos dar o nosso melhor dentro de quadra como um time e uma família”, observa.

Campeãs no vôlei de areia

No último domingo (05), Mato Grosso conquistou sua quinta medalha no Jogos da Juventude. A dupla de vôlei de praia Ana Carolina Cardozo de Oliveira, de 16 anos, e Nataly da Costa Barroso, de 17, superou as adversárias de Tocantins e conquistou o bronze por 2 sets a 0, parciais de 24×22 e 21×09.

O técnico da dupla, Demetrius Aguiar, ressalta que a competição foi muito bem equilibrada dentro do o nível que se exigia dos atletas, e que a vitória é um passo importante para o Estado de Mato Grosso.

“O vôlei de praia é colocado em duas divisões. Mato Grosso se encontrava na segunda divisão, mas após este resultado, com o terceiro lugar, conseguimos elevar o nível. A partir do ano que vem Mato Grosso estará na primeira divisão e isso é uma conquista não só para nós, mas para o Estado”, observa.

Além do voleibol feminino, o futsal masculino também estreou com vitória sobre o Tocantins. Já o voleibol masculino sofreu uma derrota e o futsal feminino empatou, ambos contra a seleção paulista.

SECOM – MT