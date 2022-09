Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá comemora 80 anos beneficiado com o “Troco Solidário”

Por Soraya Ludmila

A solidariedade da população de Cuiabá e região pode fazer a diferença para as gestantes que são atendidas no Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá (HG). Isso porque, em comemoração aos 80 anos de fundação, a instituição, nos meses de setembro e outubro, será a beneficiada com o projeto Troco Solidário dos Supermercados Comper.

Todo o valor arrecadado com o troco solidário será convertido para a reforma do Centro de Parto Normal do HG, que atende as gestantes. Para contribuir é muito simples: ao fazer suas compras no Comper, o cliente será convidado pelo operador de caixa a doar seu troco, ou parte dele, para essa causa da instituição. Caso o cliente decida fazer a doação, será feito o registro no cupom fiscal. Ao final da campanha, o total arrecadado será repassado ao hospital, que este ano completa 80 anos de fundação, sendo a primeira maternidade filantrópica do Estado.

A primeira vez que o Hospital Geral participou desta campanha foi em 2018, para reformar a Ala Pediátrica, que atende mais de 96% das crianças pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e que ficou linda, trazendo melhorias em infraestrutura e humanização ao setor.

O diretor técnico do HG, Alexandre Maitelli, destaca que com o dinheiro arrecadado as gestantes terão mais conforto no Centro de Parto Normal. Segundo ele, com a doação do troco solidário será possível fazer uma boa reforma, visto que há muito tempo, esse espaço necessita destes investimentos. “Como todos os hospitais filantrópicos do Brasil, passamos por dificuldades financeiras. Por isso, pedimos a todos que possam contribuir com a doação do troco solidário, pois somente assim, poderemos fazer essa reforma”, destaca Maitelli.

História

Contamos hoje com 234 leitos, sendo 16 leitos de UTI Neonatal, sendo 96% de todos os nossos atendimentos destinados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Possuímos Pronto Atendimento 24 horas para Ginecologia e Obstetrícia. Fazemos cerca de 200 partos/mês sendo normais e cesáreos. Além disso, somos maternidade com porta aberta 24 horas para atendimento a todas gestantes, sendo referência em Gestão de Alto Risco (GAR).