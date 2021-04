Rede anuncia novas medidas para ajudar varejistas durante a pandemia

Publicado por: Rosano Almeida

A Rede, empresa de meios de pagamento do Itaú Unibanco, anuncia novas medidas de apoio aos varejistas durante o período mais crítico da pandemia: a suspensão até 31 de maio de 2021 do faturamento mínimo definido em contrato e 3 meses de aluguel grátis na contratação de até 3 maquininhas adicionais, como reforço para agilizar o serviço de delivery – com possibilidade de extensão dos benefícios, a depender da evolução da doença no País. As novas condições se aplicam a clientes de pequeno e médio portes, além de autônomos e microempreendedores, atuantes em qualquer segmento, e podem favorecer cerca de 750 mil clientes de todo o Brasil, também contemplando novos contratos de varejistas que migrem para a Rede.

Essas medidas reforçam o apoio que já vinha sendo dado desde o ano passado com a isenção de tarifa na emissão de links de pagamento, que facilitam as vendas por aplicativos de troca de mensagens e redes sociais, e também na geração de QR code para pagamentos via Pix. Além disso, os varejistas com faturamento de até R$ 30 milhões por ano continuam sendo beneficiados com a condição exclusiva da Rede para receber o valor das vendas feitas no crédito à vista em 2 dias, sem custos adicionais, para reforço do fluxo de caixa. Com relação às transações parceladas no cartão, clientes de qualquer porte e faturamento também podem antecipar o recebimento na Rede.

“Temos visto pequenos e médios varejistas muito criativos e resilientes com bons resultados de vendas, apesar de toda a dificuldade imposta pelo contexto atual. Disponibilizamos alternativas para ajudar o nosso cliente a vender remotamente, como links de pagamento sem custo e máquinas adicionais para delivery, bem como fortalecer o seu caixa com antecipação de recebíveis com taxa zero no crédito à vista”, diz Rodrigo Carneiro, diretor da Rede.

Link de pagamento e Pix sem tarifas adicionais

A pandemia acelerou as vendas online e a preferência por meios de pagamento por aproximação. Atualmente, cerca de 90% dos dispositivos da Rede em operação já estão habilitados para, gratuitamente, gerar QR Code – modalidade de pagamento que viabiliza as transações com o Pix. No caso de dispositivos que ainda não estejam aptos a esse tipo de transação, basta que o lojista faça a atualização de software da máquina e confirme, por meio do portal Use Rede (userede.com.br), que aceita receber pela nova modalidade de pagamento.

Outro meio digital que tem registrado expressiva alta no varejo desde o início da crise sanitária é o link de pagamento, solução que simplifica a conclusão das vendas realizadas a distância, permitindo o envio de um endereço eletrônico de quitação ao cliente – por e-mail, SMS, redes sociais ou WhatsApp. Com isso, os clientes da Rede têm uma opção a mais para vender de forma prática, simples e segura, sem a necessidade de arcar com custos adicionais.

