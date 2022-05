PSDB e União Brasil declaram apoio a Neri Geller

Por Alana Casanova

O deputado estadual do PSDB, Carlos Avalone, um dos nomes de peso dentro da legenda, manifestou a sua preferência ao senado neste pleito de 2022. O tucano mato-grossense não pôde comparecer ao lançamento do movimento “Avança Mato Grosso”, em Alta Floresta, na noite de sexta-feira (06.05.2022), mas fez questão de gravar um vídeo público para declarar o seu apoio à pré-candidatura de Neri Geller (PP).

“Deputado Neri, não pude estar aí com você em Alta Floresta, mas fica aqui o meu abraço, estamos aqui correndo e torcendo pela sua caminhada”, declarou Avalone.

Um dos mais entusiasmados durante o evento foi o deputado estadual Dilmar Dal Bosco (UB). Ele afirmou que será leal ao deputado federal Neri porque apoia quem luta pelo desenvolvimento de Mato Grosso com garra – como fez Neri para aprovar o licenciamento ambiental, que estava parado na Câmara há 17 anos.

“Eu defendo quem trabalha pelo desenvolvimento de Mato Grosso, que luta para resolver os problemas e defende o assentado, o pequeno, os prefeitos e vereadores como você faz você Neri”, destacou.

Dilmar frisou ainda também que não veste duas camisas na política. “Sou seu soldado, sou leal e visto a sua camisa. E não visto duas camisas na política. Por isso, pode contar comigo, eu acredito na sua liderança, na sua capacidade”, ressaltou.

O movimento “Avança Mato Grosso” reuniu em Alta Floresta cerca de 800 pessoas entre prefeitos, vereadores, lideranças do PP, PSD, MDB e PSB.

Também participaram do evento, o senador e presidente do PSD Carlos Fávaro, os deputados federais Juarez Costa (MDB) e Valtenir Pereira (MDB), os deputados estaduais, Paulo Araújo (PP), João Batista (PP), Nininho (PSD), Dr. Gimenez (PSD), Silvano Amaral (MDB), Dr. João (MDB), delegado Sérgio Ribeiro (PP), Romoaldo Júnior (MDB). Também o prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba (PSD), bem como de Itaúba, Colíder, Terra Nova, Nova Monte Verde, Santa Helena, Nova Canãa do Norte, Nova Guarita, Paranaíta, Cláudia, Nova Bandeirante, Matupá, Peixoto do Azevedo e, de outros municípios da região, vereadores e lideranças comunitárias.

Assessoria