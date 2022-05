Estudantes brasileiros embarcam para maior feira científica do mundo

Eles são dos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul e São Paulo, e irão apresentar seus projetos na Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF), que acontece em Atlanta, EUA.

Por Angela Trabbold

Nesta sexta-feira (06/05), 14 estudantes brasileiros, que foram selecionados pela Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), embarcam para Atlanta, nos EUA, para participar da Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF), a maior mostra de ciências pré-universitárias do mundo que acontece até 13 de maio. A feira conta com 1.500 alunos de 70 países e territórios. Ao todo, serão distribuídos cerca de US$ 8 milhões em premiações, divididos em bolsas de estudos, estágios e viagens de campo.

Além dos jovens credenciados pela FEBRACE, a delegação brasileira conta com mais 12 jovens e nove projetos selecionados na MOSTRATEC, realizada pela Fundação Liberato, em Novo Hamburgo.

As cerimônias de premiação ocorrerão nos dias 12 e 13 de maio. Os critérios do julgamento serão o rigor científico, a competência e a clareza demonstrada no desenvolvimento dos projetos, além da capacidade criativa e pensamento crítico dos estudantes. Os projetos indicados pela FEBRACE são de diversas áreas do conhecimento e se destacam pela criatividade e inovação.

Selecionados da FEBRACE — De Goiás, a estudante Anny Gabriela Marçal de Carvalho Araújo participa com um trabalho de otimização de nanocarregadores magnéticos — uma futura alternativa para um tratamento de câncer sem efeitos colaterais. Da Bahia, três estudantes — Maria Eduarda Prates Brandão, Ana Luiza Nogueira Oshiro e Sarah Fernandes de Oliveira — concorrem com uma pastilha da semente de moringa capaz de purificar a água.

De Minas Gerais, são dois projetos: um de Uberlândia e outro de Divinópolis. O primeiro, de autoria de Maria Eduarda Silva Ferreira, comprova o potencial antibacteriano da própolis verde brasileira contra a periodontite. Já o segundo, desenvolvido pela estudante Ana Clara Machado Silva, mostra o fator de proteção contra raios ultravioleta em tecidos tingidos com corantes naturais.

Em São Paulo, três projetos foram destaque: em Campinas, o Educacess, um software que transforma vídeoaulas em PDF´s compactos, desenvolvido pela estudante Lígia Keiko; na capital, o Anti-Skeptikal, um dummie que relaciona aspectos culturais com o ceticismo em relação às vacinas, feito pelos estudantes João Pedro Sassi Sandre e Pietro Andrade Quinzani; e, em Santa Rita d’Oeste, Enso Matheus Papali de Carvalho e Ana Elisa Brechane da Silva que desenvolveram um incentivador respiratório para pacientes pós-covid.

Do Pará, Eloise Cristiny Quintal Ferreira e Oscar Cabral Paraguassu recontaram através de formatos audiovisuais as lendas de Igarapé-Miri. Do Rio Grande do Sul, em Osório, a estudante Amanda Ribeiro Machado utilizou os resíduos do processamento da uva para produzir polímero biodegradável.

Sobre a Regeneron ISEF: A Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) é uma feira de ciências anual nos Estados Unidos, organizada pela Society for Science. O evento reúne mais de 1.500 estudantes de cerca de 70 países, que competem na feira por bolsas de estudo, estágios, viagens de campo e outros prêmios, que juntos perfazem um total US$ 4.070.000 em premiações.

Sobre a FEBRACE: Promovida anualmente pela Escola Politécnica da USP e realizada pelo Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), a FEBRACE é a maior feira brasileira pré-universitária de Ciências e Engenharia em abrangência e visibilidade. Seu objetivo é estimular a cultura científica, a inovação e o empreendedorismo na educação básica e técnica, despertando novas vocações nessas áreas e induzindo práticas pedagógicas inovadoras nas escolas. Na feira, são selecionados todos os anos nove projetos para participar da ISEF.

