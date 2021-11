Projeto “Resgatando Dignidade” leva atendimentos para bairros de Cuiabá

Ação é coordenada pela Secretaria Adjunta de Relações Comunitárias (SARC) e já atendeu mais de mil pessoas

Os moradores do bairro Marechal Rondon receberam no último sábado (30.10.2021), o projeto” Resgatando Dignidade” e tiveram a oportunidade de participar de diversos serviços oferecidos de forma gratuita. A iniciativa é desenvolvida pala Secretaria Adjunta de Relações Comunitárias que vem oferecendo serviços e garantindo direitos aos moradores de diversas regiões do município.

De acordo com o coordenador do projeto, Sebastião Baretta, esta é a quarta região que a secretaria desenvolve a ação. Ele destaca que a iniciativa surgiu na gestão Emanuel Pinheiro, com o intuito de levar atendimento para os bairros mais distantes do centro da cidade.

“As ações sociais têm como objetivo principal levar serviços gratuitos para famílias em situação de vulnerabilidade social. O público-alvo são os moradores desta região, porém, todos que procuram os serviços, são atendidos. No mês de novembro iremos fazer esta ação no bairro Jardim Mossoró”, afirma.

Para Izadora Helena Silva, moradora do bairro, muitas vezes o acesso ao centro da cidade é difícil por inúmeras razões e eventos como este ajudam e facilitam a vida da comunidade.

“Consegui fazer o exame de vista e fiquei feliz pois precisava há muito tempo trocar meus óculos, que este projeto continue e aconteça em todos os bairros de Cuiabá”, afirma.

Maria Aparecida de Carvalho, gostou do atendimento. “Fiquei sabendo pela minha vizinha que haveria a ação aqui. Fui muito bem atendida pela equipe da prefeitura e é maravilhoso que tenha isso. Muita gente não vai atrás, por exemplo para negociar uma dívida, porque moramos longe e essas ações nos aproximam e nos fazem sentir valorizados”, disse.

Entre os serviços oferecidos, a população pôde aproveitar orientação jurídica, isenção para certidão de nascimento, casamento e segunda via de identidade, emissão de CPF, vacinação de cães e gatos, atendimento oftalmológico, dentre outros.

