Assistência Social mantém parceria com MPE no enfrentamento à violência doméstica e servidores participam de capacitação

Por Carolina Miranda

“Ao ser vítima de violência praticada no âmbito doméstico, você sabe o que fazer? A indagação fez parte das discussões direcionadas aos servidores do Sistema Único de Assistência Social- SUAS durante o Web Encontro que aborda o tema: Integração da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Cuiabá – por meio da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência – e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o evento que iniciou na segunda-feira (25.10.2021) e contou com palestras ministradas por especialistas, foi realizado ao longo de três dias, sempre no período matutino, das 8h às 12h.

A ação é parte do programa de educação permanente e consiste na promoção, aprimoramento e desenvolvimento das competências dos trabalhadores, gestores e conselheiros no exercício de suas funções, bem como fortalecer a capacidade crítica e propositiva, a partir dos processos de trabalho e das práticas profissionais existentes.

”O 1º plano de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social- SUAS já foi aprovado pelo Conselho Municipal. A próxima ação será a capacitação desses profissionais das áreas competentes para um ciclo de informações e trocas de experiências. E é isso que estamos fazendo, seguindo todas as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente do SUAS”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

Para manter as normas de biossegurança previstas pela Organização Mundial de Saúde- OMS a fim de evitar a propagação do coronavírus, o encontro foi dividido por turmas e é realizado de forma hibrida, ou seja, metade de forma presencial no auditório da Secretaria e os demais de forma online, sendo transmitido pela plataforma Google Meet.

O primeiro dia de capacitação contou com a participação de cinquenta servidores das equipes técnicas dos Centros de Referência de Assistência-Social, Centros de Referência Especializado em Assistência Social- Creas e da sede da Secretaria. Na terça-feira (26), as pessoas que participaram do Web Encontro foram as monitoras do Programa Siminina, técnicos do Programa Criança Feliz e orientadores sociais. Já no encerramento da ação que trata da questão da violência doméstica, foram os cadastradores e agentes de Serviços Gerais. Ao todo serão sensibilizadas 150 pessoas sobre a importância e os meios para identificar os possíveis casos de violência contra a mulher.

“Tratar o tema violência doméstica e familiar é de extrema importância. Com a equipe capacitada e sensibilizada para prestar um atendimento de excelência é fundamental. Além do mais, casos de agressões podem acontecer com qualquer pessoa, sem distinção”, disse a gerente de Trabalho e Educação Permanente, Valeska Soares de Almeida.

O município conta com uma rede de enfrentamento com duas unidades especializadas, sendo uma a Casa de Amparo e o Espaço de Acolhimento localizado no Hospital Municipal de Cuiabá- HMC ligado à Secretaria Municipal da Mulher.

