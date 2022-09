Pesquisa Ipec: Mauro tem 60% das intenções de voto em Mato Grosso

Da Assessoria

O governador e candidato à reeleição Mauro Mendes (União) tem 60% das intenções de voto no Estado, na segunda rodada da pesquisa do Instituto Ipec, divulgada nesta quinta-feira (15.09) pela TV Centro América.

O resultado mostra que Mauro cresceu sete pontos percentuais em relação à pesquisa anterior do mesmo instituto divulgada no final de agosto, em que ele tinha 53% das intenções de voto.

“Fico muito feliz de saber que a população está nos ouvindo e percebendo o trabalho que fizemos neste mandato e também que podemos fazer ainda mais para que Mato Grosso se torne um Estado muito melhor. Isso é possível com o trabalho sério, honesto e com a correta aplicação do dinheiro público, que é a forma como sempre trabalhamos e vamos continuar trabalhando, se Deus quiser”, afirmou Mauro Mendes.

Em relação aos demais candidatos, os entrevistados responderam que 15% votariam em Márcia Pinheiro (PV), 4% em Marcos Ritela (PTB) e 2% em Moisés Franz (Psol). Votos brancos e nulos foram 9% e não souberam ou não responderam, 11%.

A pesquisa estimulada foi realizada entre os dias 12 e 14 de setembro e ouviu 800 pessoas. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos.

O levantamento foi contratado pela RMC (Rede Matogrossense de Comunicação) e está registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o protocolo MT-07150/2022.



Equipe de Comunicação da Campanha Mauro Mendes