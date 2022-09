Júlio Campos participa de reunião no bairro Santa Isabel e se emociona

Da Assessoria do candidato

Em uma reunião com apoiadores de sua candidatura à Assembleia Legislativa, no bairro Santa Isabel, em Cuiabá, Júlio Campos se emocionou ao lembrar da mulher, Isabel Pinto de Campos, que morreu em 2012.

“Além de levar o nome de uma das santas da igreja católica, o bairro Santa Isabel me faz lembrar da minha esposa. Por estar aqui, o nome do bairro me deixou muito comovido, pois Isabel foi uma grande mulher, esposa, mãe, professora…”, disse Júlio Campos emocionado.

O candidato a deputado estadual esteve no bairro para apresentar as propostas eleitorais, que devem ser colocadas em prática quando assumir o cargo na Casa de Leis. O postulante tem percorrido, neste período de campanha política, diversos bairros e municípios.

Entre as propostas de Júlio Campos estão a regularização fundiária urbana e rural, centros de acolhimentos para idosos, centros de tratamentos para dependentes químicos, construção de casas populares e a expansão da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) para Cuiabá e Várzea Grande.