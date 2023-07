Pague Menos lança movimento pioneiro para retirar publicidades antes de vídeos de primeiros socorros no YouTube

“No Ad” é uma iniciativa que busca salvar vidas e inspirar a indústria a aderir ao movimento e não veicular anúncios publicitários em conteúdos urgentes

Por Deusarina Santana

Em um cenário onde a maioria das pessoas buscam informações e orientações na internet, quando o assunto é primeiros socorros, qualquer segundo de atraso pode custar uma vida. Por isso, a Pague Menos, detentora do maior canal do varejo farma do mundo no YouTube com 225 mil inscritos, lança o inédito movimento ‘NO AD’, que retira anúncios de conteúdos urgentes ligados à saúde.

Presente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, a empresa se empenhou em desenvolver uma iniciativa com o propósito de reforçar seu compromisso em facilitar o acesso à saúde para todos os brasileiros. Com isso, se consolida como uma companhia inovadora e como o hub de saúde mais abrangente do mercado, oferecendo uma crescente variedade de serviços e soluções aos clientes. A marca está comprometida em inspirar outras empresas a também priorizarem essa temática e aderirem ao movimento.

Em parceria com agência Lew’Lara\TBWA, a rede de farmácias realizou um estudo detalhado para conceber esse projeto, no qual mapeou situações de emergência que demandam ação imediata, como massagem cardíaca, manobra de engasgo, identificação de AVC, respiração boca a boca, estancar sangramento, entre outras. Nesse sentido, propôs aos criadores de conteúdo relacionados a essas situações para desmonetizarem seus vídeos, enquanto a Pague Menos assume a responsabilidade de remunerá-los com um valor determinado, substituindo assim o potencial lucro proveniente de anúncios.

“Investir em propaganda é indispensável, mas em alguns casos ela pode ser repensada em prol de um bem maior que é a saúde das pessoas. A princípio, a ideia sofreu resistência muito grande, com diversas negativas, até se tornar realidade. Agora, queremos convidar outras empresas e indústrias do setor, que também acreditam que a saúde está em primeiro lugar, para fazer parte do movimento e nos ajudar a salvar vidas. No momento de emergência, todo segundo conta, e isso não tem preço“, comenta Renato Camargo, vice-presidente de Clientes na Pague Menos & Extrafarma.

A “NO AD” se soma às outras ações da rede farmacêutica em prol da saúde da população. Entre elas, destaca-se a plataforma Sempre Bem, presente desde 2011, que oferece conteúdo educacional abrangente e repleto de informações para promover a saúde e o bem-estar. Além disso, a empresa lançou o podcast PodSempre, uma iniciativa inovadora no varejo, que disponibiliza conteúdos relacionados à saúde, beleza, qualidade de vida e comportamento.

Inspirando o futuro: a campanha é impulsionada como um movimento para incentivar outras empresas, marcas, plataformas e criadores a se unirem a essa corrente do bem, evitando a veiculação de anúncios em formatos que antecedem vídeos de primeiros socorros ou orientações que têm o potencial de salvar vidas.

A marca obteve sucesso ao fechar parceria com os canais Descomplica Enfermagem, Medical TV e o canal do Professor Emerson Marques, resultando em mais de 15 vídeos desmonetizados. Esses vídeos podem ser conferidos na página oficial do projeto no portal Sempre Bem.

Clique aqui e entenda melhor sobre a ação.

“Por que NoAd chama tanta atenção das pessoas assim que elas conhecem o projeto? Porque eu, você, todo mundo se identifica com esse insight verdadeiro. A ideia nasceu de um comportamento real que acontece hoje em dia: em casos de urgência, muita gente recorre a conteúdos de primeiros socorros no YouTube. E aí, nessa corrida contra o tempo, aqueles 5 segundos de anúncio que antecedem o vídeo podem fazer muita diferença. Por isso, a solução disruptiva foi dizer “Sim” à vida com um “Não” à propaganda“, comenta Rodrigo da Matta, diretor executivo de criação da Lew’Lara\TBWA. Para entender melhor a ação, basta acessar o link.

A Pague Menos e todos os envolvidos na iniciativa alertam que os vídeos são recursos de último caso. Para qualquer emergência, orienta-se procurar os bombeiros ou o SAMU pelo 192.

FICHA TÉCNICA

Título: No Ad

Agência: LEW’LARA\TBWA

Cliente: Pague Menos

CEO: Marcia Esteves

CCO: André Gola

Direção Executiva de Criação: Rodrigo da Matta e Rodrigo Tortima

Direção de Criação: Marilu Rodrigues

Direção de Arte: Guilherme Sakosigue e Leandro Bechara

Redação: Rafael Miessi

Managing Director: Maria Pirajá

CSO: Raquel Messias

Conteúdo: Mynd

CDMO: Vicente Varela

Mídia: Marilena Cadena e Camila Rodrigues

BI: Leonardo Cunha

CCOO: Elise Passamani

Operações: Fran David

RTV: Izabel Soares e Isabela Torquato

Edição: Matheus Sansão

Produtora de Áudio: Vox Haus

Projetos: Renata Abbud

Relações Públicas: Amanda Brandão e Yasmin Zampieri | Time Máquina Cohn & Wolfe

Aprovação Cliente: Renato Camargo e Carlos Lacerda, Marina Figueiredo e Melina Menezes

Sobre as Farmácias Pague Menos e Extrafarma

A Pague Menos e Extrafarma estão presentes nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal. Contam com aproximadamente 1.600 lojas, distribuídas em 389 municípios, com cerca de 25 mil colaboradores, além de uma plataforma omnichannel, que possibilita ao cliente comprar como quiser e receber seus produtos como preferir. Líderes nas regiões Norte e Nordeste, a Pague Menos e Extrafarma são hoje o Hub de Saúde da classe média expandida, com mais de mil unidades do Clinic Farma em todas as regiões do país.