Ginco promove evento de agradecimento a clientes

Da assessoria

A Ginco Urbanismo ofereceu uma roda de samba para mais de 250 clientes, no Talavera Bar e Restaurante, em Cuiabá. O encontro marca o sucesso do lançamento do quinto empreendimento da construtora em Várzea Grande, o Ginco Bosque, que já contabiliza mais de 80% das unidades vendidas.

Música de qualidade e conversa boa foram os grandes protagonistas do evento, realizado no último fim de semana, e que possibilitou uma interação social única entre os futuros vizinhos e a instituição.

O diretor-geral da Ginco, Júlio Braz, destaca que o sentimento é de alegria e gratidão. “Em meu nome e de todo o nosso time, quero dizer que estamos muito felizes em ver o respeito que a instituição tem conquistado na região metropolitana de Cuiabá”, declarou.

Com excelente localização, mais precisamente no bairro Mirante do Pary, o Ginco Bosque contará com uma estrutura completa, composta por ampla área verde e de lazer. Ele está localizado no entorno de órgãos públicos, supermercados, bancos, unidades de ensino e comércios, fator crucial na escolha da funcionária pública, Nulcélia Souza, ao adquirir um lote.

“Eu tenho um terreno da Ginco e já sabia o que me esperava. A localização foi fundamental para mim, pois fica perto do meu trabalho “, comentou.

A diretora de Relacionamentos da marca, Ana Luiza Braz, fez questão de registrar o retorno recebido nos bastidores, com ênfase no potencial imobiliário do município. “Essa é uma das regiões que mais vem crescendo na Baixada Cuiabana. Nos últimos meses, lançamos o Empresarial Manhattan, além de outros sucessos, como o Ginco Sevilha e Barcelona e escolhemos casualmente essa data para aproveitar e conhecer um pouco mais de nossos clientes”, disse.

Outro cliente do empreendimento, Wenderson de Assunção, pontuou a excelência no atendimento da Ginco. “Meu corretor me deu todo o suporte, sempre tirando as minhas dúvidas, com suporte instantâneo para que eu realizasse o meu desejo de investir”, completou.

DIALUM ASSESSORIA