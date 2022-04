PageGroup e Instituto IT Mídia analisam a transformação digital nas empresas e na vida dos profissionais

Publicado por: Rosano Almeida

Por Jéssica Vieira

A pandemia causou uma verdadeira aceleração na forma como as empresas fazem negócios. Uma das principais mudanças que aconteceu, até de maneira abrupta, foi a transformação digital das companhias. Boa parte delas teve de acelerar seus processos e buscar automação para poder sobreviver às necessidades impostas pela crise sanitária.

Essa grande mudança levou à criação de novas políticas, formas de operação e faturamento para os negócios, gestão, processos, tomadas de decisão e cultura, aumentando receita, melhorando a eficiência e reduzindo custos. Entre os exemplos de transformação digital vividos durante os últimos dois anos estão: a adoção do modelo de trabalho remoto ou híbrido; assinatura digital de documentos, adoção do e-commerce pelos varejistas, conferindo uma nova função às lojas físicas como showroom; novas didáticas na educação mediadas pela tecnologia, entre outras.

“A aceleração digital dos últimos dois anos, motivada pela necessidade de continuidade dos negócios, representou um salto na digitalização de pessoas como usuário final, empresas, modelos de negócio, mercados, culturas. De maneira geral, a aceleração digital influenciou todos em maior ou menor grau, ninguém passou ileso”, analisa Vitor Cavalcanti, diretor geral do Instituto IT Mídia.

Impacto profissional

Para Raphael Carriço, gerente da área de Tecnologia do PageGroup, os profissionais de TI que ainda não estão familiarizados com a transformação digital devem ficar mais atentos e entender as principais mudanças desse setor. “A transformação digital traz desafios às empresas e profissionais que dela participam, especialmente da área de tecnologia. É preciso estar bem conectado com essa nova realidade e como ser parte integrante desse processo”, completa.

No entanto, para o setor de tecnologia, o impacto do covid-19 no modelo de trabalho não foi tão expressivo, já que a maioria dos profissionais já praticava o trabalho remoto. Ainda assim, nos últimos dois anos, as empresas em geral passaram por muita adaptação para a transição de suas equipes para o home office, um processo muito mais desafiador para indústrias que não tinham tecnologia em seu core business.

A digitalização vem fazendo parte da evolução das empresas com a adoção de novas ferramentas, plataformas, sistemas, automação de processos, data driven etc., aumentando a necessidade de contratação de profissionais de tecnologia e influenciando a remuneração de algumas posições.

Cargos que tiveram maiores aumentos salariais:

Analista de Projetos: 75%

Analista de Business Intelligence: 70%

Consultor SAP: 67%

Remuneração Média Cargos que tiveram aumento 41% Cargos que tiveram estabilidade 55% Cargos que tiveram queda 4%

As informações integram o Estudo Remuneração 2022 do PageGroup, líder global em recrutamento executivo, que contou com um capítulo sobre a Transformação Digital elaborado em parceria com o Instituto IT Mídia. Para mais informações sobre transformação digital e remuneração em tecnologia, acesse o Estudo de Remuneração 2022.

