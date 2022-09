Nota: Ten. Coronel Paccola

Da assessoria do vereador

O vereador por Cuiabá Ten. Coronel Paccola lamenta profundamente a tragédia ocorrida no stand do Grupo Força e Honra na tarde da última quarta-feira, 31.08 e esclarece que não estava no local no momento do ocorrido por estar focado em sua campanha para Deputado Estadual por Mato Grosso e na finalização da CPI DA SAÚDE que foi responsável por perdas irreparáveis de vidas precocemente.

Todos os procedimentos necessários após o ocorrido foram realizados pelo Grupo Força & Honra e pelas autoridades.