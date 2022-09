Júlio Campos defende propostas para mulheres na maior reunião política da campanha

Da assessoria do candidato

O candidato a deputado estadual Júlio Campos (UB) participou da maior reunião política de sua campanha, até o momento. O Encontro das Mulheres, evento organizado pela ex-prefeita Lucimar Campos, ocorreu na noite desta quinta-feira (01.09), em Várzea Grande. Na ocasião, o postulante reforçou o compromisso que terá com as mulheres, caso seja eleito.

Entre as propostas do homenageado, Júlio Campos, estão o botão do pânico nos transportes públicos e pontos de ônibus, para prevenir o assédio sexual e moral. Além de projetos que darão oportunidade de trabalho, moradia e educação de qualidade.

Com centenas de eleitores (as) presentes, Júlio falou das propostas que irá colocar em prática sendo eleito deputado estadual. Estão entre elas a regularização fundiária urbana e rural, centros de acolhimentos para idosos, centros de tratamentos para dependentes químicos custeados pelo estado e a expansão da Universidade Estadual de Mato Grosso para Cuiabá e Várzea Grande.

“Só aceitei ser candidato a deputado estadual, único cargo que não ocupei, porque sei que ainda posso contribuir para nosso Estado, batalhando muito. E inteligência e saúde eu tenho para poder representar o povo de Mato Grosso”, detalhou Júlio Campos.

A anfitriã do evento, a ex-prefeita Lucimar Campos, ressaltou que as mulheres são fortes e corajosas, e que os políticos precisam trabalhar para oferecer mais dignidade a elas.

“Queremos creches e escolas boas para nossos filhos. Queremos casa própria para poder morar, mais alimento em nossa mesa e mais oportunidade de trabalho. Nós, as mulheres, precisamos de você, Julinho, na Assembleia Legislativa. E vamos votar em quem nos ama e respeita nossa história”, enfatizou Lucimar.

O Encontro das Mulheres contou com a presença de centenas de eleitores (as), autoridades políticas, como os senadores Jayme Campos e Wellington Fagundes, o prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, vereadora (es) e candidatos a deputado federal.