No Mês da Mulher, Mineração Serra Verde oferece curso de capacitação feminina em Minaçu

Iniciativa reforça a inserção de mulheres no mercado de mineração, visando formar operadoras de máquinas pesadas

Por Fernanda Beatriz

Conquistar uma vaga de emprego pode ser um desafio para muitas mulheres, principalmente para aquelas que almejam atuar em ambientes predominantemente ocupados por homens. Mas, esta realidade já tem mudado, é o que mostra o 1º Relatório de Progresso do Plano de Ação de Avanço das Mulheres na Indústria de Mineração, realizado pelo movimento Women In Mining Brasil (WIM Brasil), que aponta um aumento dessa participação em 2021. De acordo com o documento, 15% da força de trabalho no setor é feminina, o que representa uma alta de dois pontos percentuais na comparação com 2020.

Empenhada nessa mudança de postura da indústria mineral em relação à igualdade, diversidade e inclusão, a Mineração Serra Verde (SVPM) ofertará 40 vagas para o curso de formação de operadoras de máquinas pesadas para quem desejar se profissionalizar para atuar em grandes empreendimentos. O curso, exclusivo para mulheres, será realizado em parceria com o SENAI Minaçu e as inscrições poderão ser feitas de 12 a 27 de março no site da Mineração Serra Verde.

De acordo com Hellen Matos, gerente de desenvolvimento humano e organizacional da Serra Verde, a proposta é capacitar e incentivar mais mulheres a se candidatarem para vagas disponíveis na área operacional da mineradora. Hellen Matos ressalta que a empresa pretende desenvolver iniciativas que possibilitem esse aumento, tanto no ambiente administrativo como operacional. “Mesmo com a operação de terras raras ainda não iniciada — a previsão é para este ano –, já temos 54 funcionárias mulheres na SVPM. Queremos ver mais delas exercendo cargos de liderança e de operadoras, dentro da mina. Queremos ter a possibilidade de receber mais currículos de mulheres e colocar o nosso programa de diversidade em prática”, afirmou a gerente.

Para se candidatar ao curso, é preciso ter 21 anos de idade ou mais, carteira de habilitação na categoria B ou D, no mínimo, há dois anos e disponibilidade para as aulas presenciais.

A analista ambiental da mineração Serra Verde, Ritielle Milhomem, afirma que atuar no setor minerário é um orgulho e uma grande conquista profissional e pessoal. “Também me formei no curso técnico em Mineração pelo SENAI Minaçu e, logo que conclui, consegui a vaga da SVPM. Após a minha contratação, pude concluir minha graduação e pós-graduação na área, e a Serra Verde me deu uma nova oportunidade e espaço para atuar como analista. Sou muito grata por estar em uma empresa que ouviu meus anseios, me ajudou a superar os desafios e me possibilitou atuar em um cargo que exige muita responsabilidade”, finaliza.

Sobre a Mineração Serra Verde

A Mineração Serra Verde (SVPM) foi fundada com o objetivo de desenvolver o primeiro projeto de terras raras críticas com baixo custo e de classe mundial no Brasil, a ser implantado no município de Minaçu, Estado de Goiás. Com previsão para início das operações ao longo de 2022, a SVPM já foi premiada pelo desenvolvimento da rota de processo menos poluente e de menor custo para aproveitamento de óxidos de terras raras, que são formados por 17 elementos químicos da tabela periódica.