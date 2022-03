No ano do bicentenário da Independência, Governo Federal inaugura dois reservatórios no Córrego Ipiranga

Local onde foi proferido o grito de “Independência ou Morte” recebe estruturas para o combate às enchentes na cidade de São Paulo

Publicado por: Rosano Almeida

Por Assessoria

No ano em que o Brasil completa 200 anos de Independência, o Córrego Ipiranga, na cidade de São Paulo, local do famoso grito de “Independência ou Morte” proferido por Dom Pedro I, vai ganhar importantes obras do Governo Federal. Nesta quinta-feira (24,02,2022), foram entregues os reservatórios de macrodrenagem da Lagoa do Aliperti e do Viaduto Aliomar Baleeiro, os populares piscinões, que têm como objetivo combater enchentes na capital paulista. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, participaram da cerimônia.

“Esta obra é preventiva. Ajuda, com outras obras feitas aqui na capital, a evitar catástrofes causadas por fortes chuvas. O trabalho do nosso governo é atender ao interesse da população, não interessa em qual local ela esteja dentro dos 8,5 milhões de quilômetros quadrados que é a área do nosso querido Brasil”, destacou o presidente Jair Bolsonaro.

Os serviços de drenagem urbana sustentável no Córrego Ipiranga estão sendo feitos em cinco fases, das quais quatro já foram concluídas. Além dos dois reservatórios entregues nesta quinta-feira, também já foram executadas a construção de um canal de ligação entre os piscinões e uma obra de extensão no Córrego Cacareco. O último trecho será a ampliação do canal em 1.600 metros.

O investimento federal nas obras é de R$ 185,2 milhões, dos quais R$ 126,4 milhões já foram executados. Quando pronto, o empreendimento vai beneficiar mais de 508 mil famílias da cidade de São Paulo.

“Obras como essas são fundamentais para garantir a resiliência da cidade às chuvas intensas. São obras que levaram anos para serem concretizadas e que estamos entregando agora para beneficiar a população da cidade de São Paulo. Porque o recurso do brasileiro, de quem paga imposto nesse Brasil, está sendo canalizado de forma adequada e racional a favor do povo”, observou o ministro Rogério Marinho.

Também presente ao evento, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ressaltou o impacto positivo da construção dos reservatórios de amortecimento de águas pluviais para a população paulistana. “Hoje é um dia especial por conta dessa ação importante de diminuir os alagamentos, as enchentes e levar, para as pessoas, uma qualidade de vida melhor”, disse.

Investimentos

Em 2021, o Governo Federal entregou 24 obras de saneamento básico no estado de São Paulo, beneficiando cerca de 488 mil pessoas.

Em todo o País, foram entregues 137 obras de saneamento, alcançando mais de 3 milhões de brasileiros. O Governo Federal retomou, ainda, 290 empreendimentos que vão levar água e esgoto tratados a cerca de 7,5 milhões de pessoas.

No ano passado, o setor de saneamento básico brasileiro garantiu R$ 43 bilhões em recursos para a melhoria dos serviços. A maior parte é proveniente de quatro leilões de concessão de serviços, que alcançaram, juntos, R$ 37,5 bilhões em investimentos previstos, possibilitando atender mais de 3 milhões de pessoas com esgoto e água tratados nos estados do Rio de Janeiro, Alagoas e Amapá.

Além disso, o Governo Federal investiu R$ 2,1 bilhões em contratos de saneamento – R$ 632,3 milhões provenientes do Orçamento Geral da União (OGU) e R$ 1,5 bilhão em financiamentos com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e de outros fundos financiadores. Outros R$ 2,8 bilhões foram captados por meio de debêntures incentivadas.

Ministério do Desenvolvimento Regional