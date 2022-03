TNT Energy Drink está presente no novo clipe do Alok

Após bater a marca de 1 milhão de streams em 24 horas de seu lançamento, “Headlights” estreia videoclipe nesta segunda-feira (28.02)

Publicado por: Rosano Almeida

Por Fabiana Reis e Paola Carlini

Alok lançou, nesta segunda-feira (28.02), o videoclipe da música Headlights, que estreou no dia 18 de fevereiro nas plataformas de streaming em todo o mundo. Com um som profundo e futurista, Headlights é assinada pelo supertrio Alok, Alan Walker, produtor europeu, e a cantora sueca KIDDO. A produção de Alok e Alan Walker, que terá lançamento mundial, traz sintetizadores melódicos, que harmonizam com o vocal marcante de longo alcance de KIDDO. Ela mantém laços estreitos com sua herança musical europeia desde o início da carreira.

O single Headlights, que ganhou projeção de uma imagem de Alok na Times Square no dia do seu lançamento em NYC, vem desempenhando números importantes ao redor do mundo: esteve em #1 na Apple Noruega, top100 Spotify da Finlândia, Suíça, Suécia, Alemanha, Noruega e Áustria e já resulta em mais de 5M de streamings na plataforma desde o seu lançamento. Agora a música ganha uma superprodução em videoclipe, com a participação do energético TNT em cena, nas mãos de Alok.

Assista o clipe aqui.

O clipe, escrito e dirigido por Diego Locatelli, da agência Sugarcane, apresenta uma passagem de tempo, onde um cometa atravessa o céu de uma cidade industrial. Alok aparece no início da produção, em pé, bebendo uma lata de TNT Focus. Durante a passagem do corpo celeste, os pilotos trocam mercadorias que estão em um carro à deriva. Os protagonistas são pilotos e os carros são personalizados e fazem manobras ousadas. Ao final, os personagens abrem o porta-malas do carro e encontram uma luz, que é representada por um item de valor que está sendo transportado.

O TNT Focus, além de taurina e cafeína, é rico em colina em sua fórmula e zero açúcar. A substância está diretamente relacionada com a função cerebral, melhora a memória e capacidade de aprendizado. O produto traz uma embalagem exclusiva que brilha quando exposta à luz negra.

Alok é parceiro de negócios da marca TNT Energy Drink desde 2021. Neste período, ele participou ativamente do reposicionamento da marca e da mudança de embalagens de toda a linha TNT, além de ter estrelado a última campanha da marca na TV, em locução e vídeo.

“Este clipe tem uma vibração muito forte e a presença de TNT tem tudo a ver com essa atmosfera de muita energia”, comenta Alok.

Com mais de 20 milhões de ouvintes mensais, Alok detém o título de brasileiro mais ouvido no mundo no Spotify. Eleito em 2021 o quarto melhor DJ do mundo pela conceituada revista britânica DJ MAG, o DJ e produtor reforça, em cada lançamento, seu amplo repertório e pesquisa musical, que dialoga com diversas sonoridades e influências.

Ouça Headlightsaqui no Spotify

SOBRE O TNT ENERGY DRINK – Produzido e distribuído pelo Grupo Petrópolis, o TNT Energy Drink está presente em 20 estados brasileiros, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Produzido na fábrica de Teresópolis, está entre os três energéticos mais consumidos no Brasil e é comercializado nas seguintes versões: Original, Focus, Açaí com Guaraná, Maçã Verde, Tangerina e Zero Açúcar. Pioneiro, foi o primeiro energético brasileiro a utilizar o selo higiênico e permanece o único.

#PODEVIR

@TNTEnergyDrink

Site TNT Energy Drink

SOBRE O GRUPO PETRÓPOLIS – O Grupo Petrópolis é a única grande empresa do setor com capital 100% nacional. Produz as marcas de cerveja Itaipava, Crystal, Lokal, Black Princess, Petra, Cabaré e Weltenburger Kloster, as vodkas Blue Spirit Ice e Nordka, os energéticos TNT Energy Drink e Magneto, o refrigerante It!, o isotônico TNT Sports Drink, a água Petra e a água tônica Petra. Com oito fábricas em operação, o Grupo é responsável pela geração de aproximadamente 24 mil empregos diretos. Por meio do projeto AMA, promove o plantio e manutenção de milhares de árvores, além de ações de sustentabilidade e programa de educação ambiental para escolas municipais. Conta também com o Saber Beber, programa que incentiva o consumo consciente de álcool, reforçando em suas mensagens que o ato de beber não é um problema, desde que seja feito de forma consciente e responsável. O Saber Beber desenvolve atividades de conscientização por todo o país. Saiba mais aqui e em @saberbeber, no Instagram e Facebook.