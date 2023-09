MPF em MT divulga edital de licitação para contratação de empresas que forneçam energia solar

Da assessoria

O Ministério Público Federal em Mato Grosso (MPF/MT) divulgou edital de licitação para seleção e contratação de empresa que execute a instalação de sistemas de geração de energia elétrica conectado à rede com módulos fotovoltaicos. O novo sistema de fornecimento de energia será instalado nos edifícios da Procuradoria da República nos Municípios (PRMs) de Cáceres e Sinop.

Desta forma, busca-se minimizar gastos com energia elétrica nos edifícios do órgão de forma significativa, além de gerar energia limpa, o que assegura a execução de ações que atendem às políticas de responsabilidade ambiental do MPF.

“A principal razão para se optar pela instalação do sistema solar fotovoltaico é a economia obtida na conta de luz. Além da economia, a energia solar, que tem como características ser 100% limpa, eficiente e renovável, responde a uma necessidade ambiental, promovendo a economia de água e reduzindo a emissão dos gases responsáveis pelo efeito estufa na atmosfera, além de outros benefícios intrínsecos a essa modalidade de fornecimento de energia”, aponta a procuradora chefe do MPF em MT, Dra. Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani.

Segundo a Secretaria Estadual do MPF, as características ambientais (clima, localização e irradiação solar) em Cáceres e Sinop são muito boas em termos de capacidade de geração de energia utilizando a luz solar, apresentando os índices de irradiação solar de 1969 e 2005 kWh/m² a cada ano, respectivamente.

A licitação não será exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, haja vista que esta contratação tem valor de referência acima de R$ 80 mil reais, nos termos dos Art. 48-I, da Lei Complementar nº 123/2006.

“Os sistemas fotovoltaicos vão gerar energia suficiente para o consumo das PRMs e ainda resultarão em créditos excedentes a serem utilizados para redução do valor da fatura de energia elétrica de outras unidades do MPF em Mato Grosso, tais como na PR/MT em Cuiabá e nas PRMs em Rondonópolis e Barra do Garça”, explica o secretário Estadual do MPF, Francisco de Assis Ferreira Pimenta.

A contratação dos serviços será pela forma de execução indireta e pelo regime de empreitada por preço global, em conformidade com as estimativas de custos anexas integrantes deste Termo de Referência. O critério de seleção da proposta será o de menor preço global.

Cada sistema deverá custar, no máximo, R$ 662.158,42, totalizando um montante de R$1.324.316,84.

Retorno do investimento – Considerando os gastos anuais com energia, que são de aproximadamente 65 mil reais por ano em Cáceres e 51 mil reais por ano em Sinop, a instalação do Sistema Fotovoltaico propicia um retorno de investimento estimado em cerca de quatro anos, período considerado satisfatório.

O que são e como funcionam – As placas fotovoltaicas são um dos principais equipamentos dos sistemas solares fotovoltaicos conectados à rede (On-Grid), tecnologia que há anos está se difundindo no mundo. Esses sistemas são capazes de alimentar todo o consumo elétrico de um edifício, pois, graças ao caráter modular e escalável das placas fotovoltaicas, eles podem ser dimensionados conforme a necessidade de cada usuário.

Cada uma dessas placas produz determinada quantidade de energia e, então, são conectadas juntas até alcançarem a quantidade necessária para alimentar o imóvel, formando o que é conhecido por painel solar fotovoltaico.

Mas uma dúvida surge sempre que se fala em energia solar: e a noite?. Como os sistemas geram energia somente durante o dia, a noite a energia consumida continua vindo da rede elétrica. Porém, quem tem o sistema instalado pode fazer a troca desta energia por aquela gerada pelo sistema durante o dia, e que não foi consumida.

Assim, é possível instalar um sistema que consiga gerar toda a energia consumida no mês e, dessa forma, conseguir uma redução na conta de luz que pode chegar até os 95%.

