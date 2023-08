Kit de Direção Hidráulica: saiba mais sobre os cuidados para conservação e manutenção das peças

Portfólio da Corteco atende veículos das linhas leve, pesada, utilitários e ônibus

Da Assessoria

Para o bom funcionamento do sistema de direção hidráulica é preciso que todos os componentes estejam em boas condições, cumprindo as suas respectivas funções. A Corteco, marca do Grupo Freudenberg e uma das principais fornecedoras de itens automotivos para o mercado de reposição, dá dicas sobre os cuidados com o sistema e orienta sobre a manutenção.

Em seu funcionamento, o sistema de direção hidráulica necessita de um fluido hidráulico para auxiliar o motorista a girar o volante, com menos esforço. Dessa forma, a bomba hidráulica acionada pelo motor pressuriza o fluido, enviando-o para um cilindro ou caixa de direção. Para o motorista, isso facilita o controle do veículo, reduzindo a força necessária para as manobras, principalmente em baixa velocidade e ao estacionar o carro.

Em situações que indicam a necessidade de troca de peças do sistema, a recomendação é realizar a substituição de todo o Kit de Direção Hidráulica para garantir que todas as peças estejam em boas condições. “Já a frequência de revisão do sistema varia de acordo com a orientação de cada montadora, seguindo o manual do veículo; bem como o estado de uso. Normalmente, recomenda-se verificar o sistema nas revisões regulares do veículo”, explica Alexandre Morselli, gerente de Produtos da Corteco.

Cuidados para a substituição do kit de Direção Hidráulica:

Siga as orientações do fabricante, que constam no manual do veículo; Drene o fluido hidráulico; Utilize as ferramentas adequadas para o procedimento; Mantenha a área do sistema limpa para evitar a contaminação por sujeira ou detritos que possam entrar em algumas das peças durante a troca; A recomendação é realizar a substituição completa do kit de reparo, mesmo que algumas peças aparentem boas condições para garantir que todo o sistema permaneça cumprindo a sua função; Remover do sistema qualquer volume de ar preso e garantir que o fluido hidráulico esteja circulando corretamente; Ao finalizar a troca do kit de reparo, é recomendável testar e verificar o sistema observando se não há vazamentos e se o volante gira suavemente.

kit de Direção Hidráulica

Em seu portfólio, a Corteco possui Kit de Direção Hidráulica para as linhas leve, pesada, utilitário e ônibus. O kit é composto por coifas, anéis o’rings, anéis teflons, retentores, buchas, abraçadeiras, juntas, tampões e anéis de nylon.

“O nosso Kit de direção hidráulica é considerado um dos mais completos disponíveis no mercado, com o diferencial da qualidade. Ou seja, os kits são produzidos com matérias-primas homologadas e aprovadas seguindo as diretrizes do grupo, com alta tecnologia alemã. Isso é imprescindível para garantir o perfeito funcionamento do sistema”, acrescenta Morselli.

Para obter mais informações sobre a empresa e seus produtos, basta acessar o site www.corteco.com.br, fazer contato pelo Whatsapp por meio do número (11) 95033-8809, ou pelos perfis nas redes sociais: Facebook e Instagram (@cortecobrasil).

Sobre a Corteco

A Corteco é um dos principais fornecedores de componentes para o Aftermarket Automotivo, possui fábricas e centros de distribuição em mais de 15 países diferentes e fornece mais de 26.000 produtos com qualidade OEM. Oficinas independentes confiam nas peças de reposição Corteco e, portanto, se beneficiam da qualidade original da Freudenberg. Mais informações em www.corteco.com.br.

Sobre o Grupo Freudenberg

A Freudenberg é um grupo de tecnologia global que fortalece seus clientes e a sociedade de forma duradoura por meio de inovações orientadas para o futuro. Junto com os seus parceiros, clientes e institutos de pesquisa, o Grupo Freudenberg desenvolve tecnologias de ponta e excelentes produtos e serviços para mais de 40 mercados e para milhares de aplicações: selos de vedação, componentes de controle de vibração, baterias e células de combustível, não tecidos técnicos, filtros, tecnologias e produtos de limpeza, produtos químicos especiais e produtos médicos.

Forte inovação, intensa orientação ao cliente, diversidade e espírito de equipe são os pilares do Grupo. A empresa, com mais de 170 anos, vivencia fortemente seus valores: compromisso com a excelência, confiabilidade, proatividade e ação responsável. Em 2022, o Grupo Freudenberg empregou aproximadamente 51.000 pessoas em quase 60 países em todo o mundo e gerou vendas de aproximadamente € 11.7 bilhões.

Para obter mais informações, visite: www.freudenberg.com.

Essência Comunicação