Militares brasileiros conquistam primeiros lugares em curso de aperfeiçoamento no exército uruguaio

Da Assessoria

Militares brasileiros conquistaram os primeiros lugares em curso realizado pela Escuela de Capacitación y Perfeccionamento de Personal Subalterno de las Armas del Ejército, instituição de ensino uruguaia. A diplomação dos concludentes ocorreu no dia 11 de novembro.

Os segundos-sargentos brasileiros que obtiveram os primeiros lugares no Curso Avanzado de Suboficiales daquela escola foram: Daiane Coelho Forli, Geovane Navarro Machado, Helton Faria Dias Duque, Frances Juvane Kraemer, Rafael Gavioli Bolzan e Hugo Leandro Suarez Abimorad, sendo que o Sargento Kraemer alcançou o primeiro lugar na classificação geral.

O curso, que equivale ao aperfeiçoamento para sargentos no Brasil, transcorreu durante 11 semanas. O objetivo do curso foi a capacitação dos militares para a aplicação das habilidades profissionais militares e conhecimentos técnicos, necessários ao desempenho das diversas atribuições dos cargos militares correspondentes.

Os resultados alcançados evidenciam, no exterior, o profissionalismo, a liderança e o conhecimento técnico do militar brasileiro, bem como reforçam os laços de camaradagem e consolidam as atividades de cooperação e de instrução, convergindo para o cumprimento dos objetivos estratégicos do Exército Brasileiro na área internacional.