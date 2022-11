General responde ao ‘perdeu, mané’: ‘Cuidado com a cólera das multidões’

Frase do ministro do STF Luís Roberto Barroso repercutiu nas redes sociais na última terça-feira (15/11) e foi comentada pelo militar

Por Vinícius Prates – Estado de Minas

O general Paulo Chagas foi às redes sociais para comentar a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso a um bolsonarista. Ao perder a paciência, Barroso disparou: “Perdeu, mané, não amola!”, contra um manifestante. Em seu Twitter, o general disse que o ministro devia tomar “cuidado” com uma suposta “cólera das multidões”.

“Dita pelo Sr Ministro Luiz Roberto Barroso, a frase do momento é “Perdeu, Mané!”, dirigida a um brasileiro que o interpelava em NY. Com todo respeito e no msm nível, eu o alerto:

– Se liga, Mané, todo o poder emana do povo! Quem avisa amigo é, cuidado com a “cólera das multidões”!!” [SIC], escreveu o militar em seu Twitter.

General Paulo Chagas @GenPauloChagas Seguir

Dita pelo Sr Ministro Luiz Roberto Barroso, a frase do momento é “Perdeu, Mané!”, dirigida a um brasileiro que o interpelava em NY. Com todo respeito e no msm nível, eu o alerto: – Se liga,Mané,todo o poder emana do povo! Quem avisa amigo é,cuidado com a “cólera das multidões”!!

O caso com Barroso aconteceu na última terça-feira (15/11), em Nova York, nos Estados Unidos, quando o ministro participava de uma conferência junto de outros integrantes do STF e foi hostilizado por bolsonaristas.