Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá recebe o Troco Solidário dos Supermercados Comper

Por Soraya Medeiros

A quinta-feira (17.11) terminou com uma excelente notícia para o Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá (HG). A instituição hospitalar que atende gestantes de alto risco, crianças e adultos recebeu ontem os valores arrecadados na campanha Troco Solidário realizada pela rede de Supermercados Comper.

O hospital recebeu um cheque simbólico dos recursos doados pelos clientes das lojas entre 1º de setembro e 31 de outubro deste ano. Os valores serão investidos na reforma do Centro de Parto Normal e 2 enfermarias de atendimento às gestantes.

A coordenadora do Marketing do HG, Simoni Matsumura, recebeu a doação que foi entregue pela coordenadora de eventos do Comper, Lídia Pachori. Segundo Simoni, os recursos serão utilizados para dar mais conforto para as gestantes.

“Ficamos surpresos com o valor e queremos agradecer ao Comper por essa grande parceria, os funcionários que se empenharam na arrecadação e também cada cliente que fez a doação. Isso demonstra a credibilidade que o Hospital Geral tem aqui no Estado. Nosso agradecimento a todos os envolvidos nessa ação solidária”, destaca Simoni.

Para a coordenadora de Eventos e Relacionamento com o Cliente da Rede Comper, Lídia Pachori, esse é um trabalho social muito importante da empresa que visa engajar os funcionários e os clientes nesta proposta de ajudar centenas de pessoas, através das instituições beneficiadas.

“A campanha só existe por conta da colaboração dos clientes que, ao pagarem as compras, são convidados pelo operador de caixa a doarem parte de seu troco. Ela disse ainda que essa arrecadação foi a maior deste ano. Além disso, todas as arrecadações e entregas são divulgadas como forma de dar transparência a todos que fizeram a doação e também para demonstrar nosso agradecimento. Porque os protagonistas mesmo são nossos clientes que, por meio de uma singela doação, impactam a vida de milhares de pessoas”, destaca Lídia.

*Troco Solidário*

Há 15 anos, o programa idealizado pelo Grupo Pereira tem a proposta de desenvolver cidadania e responsabilidade social, viabilizando investimentos a entidades beneficentes escolhidas por meio de um critério rigoroso. Cotidianamente, o cliente que passar pelos caixas do Supermercado Comper será informado sobre a ação do Troco Solidário. As doações também podem ser feitas com cartão de débito e crédito. A cada dois meses, o total arrecadado com essas doações nas lojas é repassado integralmente à instituição beneficiada.

*História do HG*

A Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Cuiabá é uma entidade civil de fins filantrópicos e humanitários, fundada em Cuiabá no dia 23 de outubro 1942, mantenedora do Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá que este ano completou 80 anos de fundação e foi a primeira maternidade de Cuiabá.

Hoje conta com 240 leitos distribuídos em 4 andares, sendo 28 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulta e 10 leitos de UTI Neonatal. Além disso, o HG tem 96% de todos os seus atendimentos destinados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) com Pronto Atendimento 24 horas nas especialidades de Cardiologia e Obstetrícia e perfil assistencial nas áreas de Neurologia, Neurocirurgia, Gestação de Alto Risco e o Serviço de Fissuras Lábio Palatinas.