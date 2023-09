MC Mirella participa de websérie exclusiva para a Grão de Gente sobre dicas de maternidade

Composta por quatro capítulos, cantora tirou dúvidas das futuras mamães acompanhada de especialista

Por Samantha Dias

Desde que revelou a gravidez da sua primeira filha, Serena, fruto do seu relacionamento com o cantor Dynho, a também cantora Mirella tem se dedicado a aprender tudo sobre maternidade. E a convite da Grão de Gente, gravou uma websérie de quatro episódios, carinhosamente chamada de “Bad Mi virou Mommy Mi”, para aprender sobre os temas que rondam a gravidez — como amamentação, banhos e troca de fraldas —, tudo acompanhada da enfermeira e consultora de amamentação Nina Perondi. Na terça-feira, 5 de setembro de 2023, foi ao ar o último episódio, que pode ser assistido no YouTube ou Instagram da Grão de Gente.

