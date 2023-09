Prêmio Sebrae de Jornalismo reconhece protagonismo dos profissionais de Mato Grosso

Quatro produções realizadas pelos veículos da TV Centro América, Folha do Estado, PNB Online e do Podcast ‘Olha a Xepa’ venceram a etapa estadual

Da assessoria

Em noite de premiação, o Sebrae/MT (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Mato Grosso) anunciou os quatro vencedores da etapa regional do 10ª Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) no dia 1º de setembro. O evento reuniu cerca de 100 profissionais da imprensa mato-grossense, no Centro de Eventos do Pantanal (CEP), onde conheceram os quatro trabalhos vencedores – de fotojornalismo, jornalismo em texto, áudio e vídeo -, que ganharam a participação em uma missão técnica do Sebrae/MT (vídeo e áudio para Recife e foto e texto para São Paulo), e ainda representarão o estado na próxima etapa regional.

O 10ª Prêmio Sebrae de Jornalismo alcançou a marca histórica de 1.899 trabalhos inscritos em todo o país, crescimento de 65% em relação ao ano passado. Em Mato Grosso, ao todo, 44 produções concorreram na etapa estadual e todos serão contemplados com uma press trip à quatro regiões turísticas de Mato Grosso.

O protagonismo do jornalismo para o empreendedorismo mato-grossense foi evidenciado pela diretoria do Sebrae/MT.

“O Prêmio Sebrae de Jornalismo não é apenas uma honraria, mas também um reconhecimento profundo da significativa contribuição que os profissionais da imprensa oferecem à promoção e ao crescimento dos micro e pequenos empreendedores”, avaliou o presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae/MT, Jonas Alves.

Os primeiros colocados nas quatro categorias receberam troféu, certificado e voucher de participação em duas missões realizadas pelo Sebrae/MT (Case Startup em São Paulo e Festival Rec’n Play em Recife). Jornalistas dos veículos da TV Centro América, Folha do Estado, PNB Online e do Podcast Olha a Xepa venceram a etapa estadual e irão representar o estado na próxima fase regional.

“Premiados ou não, todos são os multiplicadores de nossas ações, são incentivadores dos empreendedores que encorajam e inspiram outros empreendedores. A entrega dos prêmios marca a conclusão de um ciclo de reconhecimento da força do jornalismo e profissionais da comunicação, queremos que todos recebam esse carinho e amor que colocamos nesta 10º edição”, destacou Lélia Brun falou, diretora Superintendente do Sebrae/MT.

Já para o diretor Técnico do Sebrae/MT, André Schelini, o trabalho jornalístico é fundamental para o empreendedorismo. “Além de ser um trabalho estratégico, que faz com que as informações cheguem no tempo, também ajuda o empresário a entender melhor o seu negócio e assim tomar decisões assertivas”, pondera.

Ao conquistar o 1º e 2º lugar da categoria jornalismo em áudio, Elaine Coimbra vibrou com a premiação estadual e classificação para etapa regional.

“O que o Sebrae faz para incentivar um jornalista a continuar levando informações importantes e ricas e isso é muito gratificante. É com a ajuda do Sebrae que a gente consegue informações verdadeiras e podemos contar histórias que motivam outros empreendedores a ressignificar o seu negócio”, comemora Elaine.

ETAPA REGIONAL

O 10ª Prêmio Sebrae de Jornalismo é dividido em três etapas (estadual, regional e nacional) e conta com premiações em quatro categorias, sendo elas fotojornalismo, jornalismo em vídeo, texto e áudio.

“Os finalistas desta categoria estadual vão para a etapa regional [Centro-Oeste] que é classificatória, portanto não levarão prêmios. Desses, os selecionados irão para a etapa nacional que acontecerá em novembro, em Brasília, onde serão premiados com celulares e notebooks. Além disso, eles irão concorrer a mais duas categorias especiais, que são “Empreendedorismo Social” e o “Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo””, explica Marlei Rosa, gerente de Comunicação Institucional do Sebrae/MT.

Nesta etapa estadual os primeiros colocados nas categorias de jornalismo em texto e fotojornalismo ganharam voucher para participar da missão Case Startup, que será em São Paulo (SP). Já os vencedores estaduais nas categorias áudio e jornalismo em vídeo, participarão da missão técnica Festival Rec’N Play, em Recife (PE). As duas missões serão realizadas em novembro deste ano.

Em reconhecimento ao papel do jornalismo para o fomento do empreendedorismo no estado, o Sebrae/MT irá contemplar todos os 44 participantes inscritos no PSJ de Mato Grosso com uma press trip, que será realizada em 2023.

“Eles irão conhecer quatro regiões turísticas de Mato Grosso [Alta Floresta, Campo Novo do Parecis, Poconé e Nossa Senhora do Livramento e Santo Antônio e Barão de Melgaço]. Os participantes serão divididos em quatro grupos para realizar visitas às cidades que tiveram o turismo desenvolvido com o apoio do Sebrae/MT”, informa Marlei Rosa.

Confira a lista dos vencedores

CATEGORIA JORNALISMO EM TEXTO

– 1º lugar: Ana Barros (Folha do Estado)

Conheça a jornada de quatro mulheres que superaram desafios e se tornaram donas de seus próprios negócios

– 2º lugar: Cíntia Rocha Santana (Primeira Página)

Seu problema pode valer muito dinheiro; ou melhor, a solução dele

– 3º lugar: Fernanda Safira Soares Campos (PNB Online)

Empresária exalta a autoestima negra ao aliar negócio com propósito social

CATEGORIA JORNALISMO EM VÍDEO

– 1º lugar: Ianara Garcia Moura | Equipe: Ianara Garcia Moura, Marcelo Souza, Cinthya Rocha (TV Centro América)

Sebrae traça perfil de mulheres empreendedoras de MT

– 2º lugar: João Carlos Morandi Equipe: Idemar Marcatto, Mário Garcia, Gustavo Nolasco, Carol Fazzio (TV Centro América Sinop)

Exemplos de Empreendedorismo

– 3º lugar: Ianara Garcia Moura | Equipe: Ianara Garcia Moura, Claudio Alfonso (TV Centro América)

Concurso escolhe melhores receitas e valoriza trabalho das merendeiras

CATEGORIA JORNALISMO EM ÁUDIO

– 1º lugar: Elaine Coimbra (Podcast Olha a Xepa!)

Ela mudou a realidade econômica de 55 Redeiras, depois do empreendedorismo

– 2º lugar: Elaine Coimbra(Podcast Olha a Xepa!)

Empreender é ressignificar!

– 3º lugar: Suelen de Alencar e Silva | Equipe: Raul Ruffo (Rádio Centro América FM)

Economia criativa local

CATEGORIA FOTOJORNALISMO

Fernanda Safira Soares Campos (PNB Online)

Informações sobre o trabalho Empresária exalta a autoestima negra ao aliar negócio com propósito social

OBS: Categoria teve apenas 1 (um) trabalho disputando a Etapa Estadual. O trabalho atingiu a nota de corte de 3 (três) pontos e se classificou para a Etapa Regional.