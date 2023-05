Malas com cadeados TSA são aliadas dos viajantes em aeroportos

Referência no segmento de malas, bolsas, mochilas e acessórios, Sestini possui linhas completas com a tecnologia no padrão internacional de segurança

Por Thailize Oliveira

Recentemente, o Projeto de Lei 4257/21 tornou obrigatória a inspeção das bagagens despachadas em voos domésticos. A regra, que já é praticada em voos internacionais, passa a valer a partir de agosto de 2023 em aeroportos brasileiros. Para quem for viajar, escolher a bagagem adequada pode ajudar a evitar que ocorram danos durante o processo de inspeção. Nesse momento, a escolha do cadeado ideal é essencial, principalmente quando se trata dos cadeados aprovados pela TSA – Agência Norte-Americana, criada para contribuir com o aumento da segurança do transporte aéreo.

Os cadeados aprovados pela TSA possuem uma tecnologia que permite a inspeção sem causar danos à bagagem. A tecnologia é aceita por agentes de segurança em aeroportos de todo o mundo. “A grande vantagem dos modelos que contam com cadeados TSA é que, em caso de inspeção, as autoridades conseguem abri-la com uma chave-mestre sem precisar danificar e violar a estrutura de segurança”, ressalta Regina Schneidewind, Diretora de varejo e Pricing da Sestini.

Pensando nisso, a Sestini, uma das principais empresas no segmento de malas, mochilas, bolsas e acessórios do país, já possui coleções completas de malas de viagem com diferentes modelos de cadeados TSA. Se forem embutidos, podem ser de chave ou segredo de três dígitos, priorizando a segurança e a praticidade para quem vai fazer viagens de avião. Confira:

Linha Croco: A linha Croco apresenta uma diversidade de produtos feitos em PVC e poliéster, que trazem para as malas e sacolas o ar contemporâneo e atemporal das peças de vestuário e acessórios. Todos os tamanhos acompanham o cadeado TSA padrão internacional, em modelo totalmente embutido, e rodas duplas com giro 360º para facilitar o transporte. R$ R$ 959,90* Linha Genebra: Organização com estilo é o que define essa linha da Sestini. Com revestimento em ABS, que marcam a coleção Genebra 2T, as malas possuem cadeado padrão internacional TSA e, internamente, elástico e divisória, que dão um reforço para a arrumação dos pertences. O sistema de transporte é fácil, com o carrinho embutido e as rodas duplas com giro 360º. R$ 569,90* Linha Wheeless: A Wheeless é uma das linhas mais exclusivas da Sestini, desenvolvida para quem é exigente e não se contenta com pouco espaço. É feita com material ABS super resistente, rodas retráteis com giro 360º e carrinho de alumínio, que deixa a estrutura mais leve. Em um inovador sistema desenvolvido pela marca, o conjunto de rodas pode ser guardado dentro da peça, o que garante proteção durante a viagem. A mala bordo é a maior da categoria e, com as rodas retráteis, possui o tamanho adequado para embarcar no avião junto com o passageiro. Os modelos M e G possuem cadeado TSA flat embutido. A mala Bordo possui o cadeado fixo de 3 dígitos. R$ 789,90* Linha Vega: A linha Vega conta com várias opções de cores sem deixar de lado a robustez de uma mala completa. Produzida em ABS com painel texturizado, um material muito resistente, possui carrinho em alumínio embutido, o que deixa o produto muito mais leve, e rodas 360° que proporcionam facilidade para locomoção. Os modelos P, M e G vem com cadeado fixo padrão TSA, o que garante ainda mais segurança aos pertences. R$ 639,90*

A Sestini ainda vende diversos modelos de cadeados avulsos para quem já possui a mala com outra tecnologia de segurança, com valores a partir de R$ 49,90* até R$ 99,90*.

*Os valores divulgados, foram consultados em: 20/04/2023

Sobre a Sestini

A Sestini é uma das referências no segmento de bolsas, malas, mochilas e acessórios, e atua no mercado há 28 anos, com centenas de novos produtos a cada ano. Ao longo deste período, conquistou prestígio entre todos os públicos e hoje é reconhecida por ser uma marca capaz de unir qualidade, inovação, estilo e preços acessíveis. Possui parceria com grandes marcas nacionais e internacionais, para o desenvolvimento de coleções exclusivas, que atendem a diversas ocasiões. Os produtos da rede estão disponíveis em mais de 60 lojas físicas espalhadas pelo país, incluindo unidades próprias e franquias, além de milhares de pontos de venda multimarcas, lojas online e também no aplicativo da Sestini. Acesse o site e siga nas redes sociais.