Louvada é eleita a melhor do Centro-Oeste e recebe 11 medalhas no Copa Cerveja Brasil

Da assessoria

A Cervejaria Louvada foi consagrada como a melhor cervejaria do Centro-Oeste no Copa Cerveja Brasil, evento promovido pela Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva). Além disso, conquistou mais 11 medalhas à sua coleção, elevando o total a 54 premiações ao longo de sua trajetória.

O Concurso Copa Cerveja Brasil aconteceu em Brasília, na última sexta-feira (15), onde 11 rótulos da Louvada foram premiados: cinco medalhas de ouro receberam a Low, Coffee Pilsen, Weiss, Bergamot e Benedita; cinco pratas foram dedicadas à Gose, APA, Benedita Coffee, Hop Lager e Vienna; enquanto a Darkside foi brindada com uma medalha de bronze.

Paulo Fortunato, sócio e gerente de produção da Louvada, comentou sobre o reconhecimento. “Valida toda a nossa dedicação e a paixão que dedicamos na produção de cada rótulo”.

A premiação faz parte da competição por etapas regionais do Copa Cerveja Brasil, que integra o Conexão Cerveja Brasil, promovido pela Abracerva. Os ganhadores de cada regional participarão de uma etapa final, que será realizada em São Paulo.

Na grande final, os medalhistas de ouro vão receber inscrições gratuitas para o World Beer Cup 2024, uma das mais concorridas competições do mundo da cerveja e que, em 2024, será realizada em Las Vegas.

O sócio e diretor da marca, Gregório Balarotti, falou sobre as 54 medalhas conquistadas até agora. “Cada premiação é uma celebração do nosso compromisso com a excelência. E quando vemos o público abraçar nossa marca, sabemos que estamos no caminho certo. Esperamos ansiosamente pela grande final”.

No cenário local, a Louvada continuou fazendo história com a realização do Oktoberfest em Cuiabá, na Arena Pantanal, no último dia 9 de setembro. Com mais de cinco mil pessoas presentes, o evento reforçou o título de maior Oktoberfest do Centro-Oeste. “Foi um sucesso, nosso público é fiel e nos motiva a ir cada vez mais longe e a pensar fora da caixa para trazer experiências agregadoras”,reflete Balarotti.

LOUVADA

A Cervejaria Louvada completa neste ano, oito anos de história, já figurando entre as mais premiadas do Brasil e como uma das melhores cervejarias artesanais de toda a região Centro-Oeste. Atualmente, a marca conta com três fábricas, além de diversos pontos de distribuição espalhados por seis estados brasileiros e produz mais de 20 rótulos, sendo vários destes reconhecidos em premiações.