Lia Almeida é atração confirmada no Réveillon de Brasília

Da Assessoria

A cantora sertaneja Lia Almeida foi confirmada como uma das atrações do Réveillon de Brasília. A programação foi divulgada nesta quarta-feira (28), pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Lia e Nação Zumbi sobem ao palco GAMA na noite do dia 31.

O Festival Viva 2023, que dá nome à festa de Réveillon da capital federal, acontecerá nos dias 30 e 31. Também foram confirmados como atrações Geraldo Azevedo, Chico César, Vanessa da Mata, Frank Aguiar, Biquini Cavadão e Fundo de Quintal.

Natural do Ceará, Lia se mudou para o Centro-Oeste do país para investir na carreira e já é considerada revelação do Feminejo. Seu último lançamento, “Antifidelidade”, alcançou a marca de 1 milhão de visualizações no Youtube. ASSISTA NO YOUTUBE

No repertório do show, o público vai acompanhar os clássicos do sertanejo e as músicas de seu EP Ao Vivo em Brasília, que também estão disponíveis em todas as plataformas.