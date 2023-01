Ministério da Defesa recebe dois Selos de Ouro do Moderniza Brasil

Por Ascom

O Ministério da Defesa (MD) ganhou, por intermédio dos Comandos da Marinha e da Aeronáutica, dois Selos de Ouro na primeira edição do Moderniza Brasil, um dos instrumentos da Política Nacional de Modernização do Estado (PNME), implementada pelo Governo federal.

A PNME tem como objetivo reconhecer Iniciativas de modernização e incentivar instituições a participarem da Agenda Nacional para Modernização do Estado. Além dos Selos de Ouro, o MD foi agraciado, ainda, com quatro de Prata e 11 de Bronze – um dos quais com distinção – totalizando 17 distinções.

Boas práticas – A premiação visa agraciar iniciativas de modernização, ensejando o compartilhamento de boas práticas que possam inspirar e promover o alinhamento de outras iniciativas no País. Para alcançar o Selo de Ouro, o MD apresentou 17 iniciativas de modernização.

Nesta primeira edição, foram avaliadas as iniciativas que tratavam de projetos, produtos, serviços ou processos executados por Ministérios e que estivessem alinhadas a um dos Eixos Temáticos da Política Nacional de Modernização do Estado (PNME). Das 163 iniciativas submetidas à avaliação, 103 foram premiadas. No total, foram concedidos 23 Selos Ouro, 27 Selos Prata e 53 Selos Bronze.

Modernização – O Presidente Suplente do Fórum e Secretário Especial de Modernização do Estado, Eduardo Gomes, destacou que a Política Nacional de Modernização do Estado tem por objetivo proporcionar melhores serviços aos cidadãos. “Não há modernização sem benefícios ao cidadão”, destacou. A lista dos ganhadores do Selo de Modernização do Estado está acessível no site do Moderniza Brasil.

Para o ano de 2023, a previsão é realizar novos chamamentos para a concessão do Selo da Modernização, destinados aos demais órgãos da Administração Pública Federal e também aos demais entes federativos.