Jogadores da Seleção homenageiam Pelé com faixa após vitória sobre a Coreia do Sul na Copa

Atletas do Brasil vão ao gramado do Estádio 974 saudar os torcedores com um homenagem para Pelé, que tem estado de saúde instável, após classificação para as quartas

Por Doha (QAT)

A comemoração da Seleção Brasileira com a classificação às quartas de final da Copa do Mundo após a goleada sobre a Coreia do Sul por 4 a 1 foi com uma homenagem. Após a partida, os jogadores do Brasil levaram uma faixa com uma imagem de Pelé, que passa por uma situação de saúde instável, ao gramado do Estádio 974 em homenagem.

O Rei do Futebol, aos 82 anos, luta contra um tumor no cólon (intestino) e também teve Covid-19 recentemente. Ele está internado desde a última terça-feira no Hospital Albert Eistein, em São Paulo.

Os jogadores do Brasil falaram sobre a situação do eterno camisa 10 após a vitória sobre a Coreia do Sul.

– É difícil falar sobre o momento que o Pelé está passando, mas eu desejo as melhores coisas para ele e que ele fique bom de saúde o mais rápido possível. Espero que ele tenha ficado confortável com a vitória e a faixa. Orgulho muito grande, alcancei coisas que jamais imaginaria alcançar – afirmou Neymar.

– Que eu fique bailando até a final. Quero mandar um abraço para o Pelé também. Que a gente possa ser campeão por ele – colocou Vini Jr.

