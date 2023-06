Instituto Avon e o Ministério Público de São Paulo promovem a 12ª edição do Workshop de Acesso à Justiça

Agentes da rede de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres do estado estarão reunidos para debater casos e soluções para o atendimento e apoio às paulistas

Por Giulia Costa

Agentes de segurança pública, integrantes do sistema judiciário, membros do Ministério Público, entes governamentais, psicólogos, assistentes sociais, organizações da sociedade civil e outros membros da rede de enfrentamento e acolhimento a mulheres em situação de violência do Estado de São Paulo estarão reunidos, a partir de hoje (28) até o dia 30 de junho, na capital paulista para a 12ª edição do Workshop de Acesso à Justiça. O evento é realizado pelo Instituto Avon e conta com a parceria do Ministério Público de São Paulo, cujo objetivo é fortalecer vínculos e promover a capacitação profissional de agentes da rede de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres de diferentes regiões do estado.

“Este é um espaço de construção de vínculos, de clareza e de sensibilidade para transformar as aspirações que todos nós temos em relação a essas mulheres em respostas eficazes. Queremos trazer, também, a voz da mulher. Ao incorporarmos as perspectivas delas, nós conseguimos unir a prática da justiça à ética do cuidado. Conseguimos construir essa rede mais íntegra, em que o sentido do nosso trabalho se revela quando o vemos pela perspectiva da mulher: nosso desejo de inovar, de acolher, de ouvir, de resgatar e, principalmente, de nunca desistir”, afirmou Daniela Grelin, diretora executiva do Instituto Avon, na abertura do evento.

Nesta edição, 80 profissionais de 18 municípios do estado realizarão estudos de casos e o mapeamento de desafios relacionados a denúncias, investigações e resoluções de ocorrências de violência doméstica ou sexual. O intuito do evento é estreitar o diálogo entre profissionais de diferentes esferas da rede pública. Ao final da formação, serão elaborados, de forma integrada, os planejamentos de curto, médio e longo prazos para criar e potencializar políticas e estratégias eficientes no enfrentamento às violências contra a população feminina local.

“Vamos somar a história da Avon, que começou buscando o empoderamento das mulheres, à história do Ministério Público para que possamos, cada vez mais, buscar uma sociedade mais livre, digna, justa e soberana. Mas, acima de tudo, para que a gente consiga essa dignidade, essa justiça, esse respeito para as mulheres serem, efetivamente, protegidas”, concluiu José Carlos Consenzo, Subprocurador-Geral de Justiça de Políticas Criminais do Ministério Público de do Estado de São Paulo.

Entre os temas debatidos estão a Lei Maria da Penha; colaboração da rede de apoio; violência e Internet; intervenção com homens, diversidade LGBTQIA+; problemas da rede; violência e Internet.

“O MPSP foi parceiro do primeiro Workshop de Acesso à Justiça do Instituto Avon. A atividade já se encontra na sua 12a edição; de lá para cá alcançou MPs de outros Estados, e nós do MPSP já atuamos como palestrantes, facilitadores e agora é uma alegria estarmos como correalizadores. É de grande significado institucional porque promover capacitação compõe o código de ética do CNMP, recomendação do Comitê da ONU (a 33), além de previsão na própria Lei Maria da Penha”, afirmou a promotora de Justiça Fabíola Sucasas, coordenadora do Núcleo de Gênero do MPSP.

“Tão importante quanto os conteúdos e a metodologia que trabalharemos nesses três dias, são as relações que vamos estabelecer. O Workshop de Acesso à Justiça é uma experiência sempre viva, na qual a gente aprende e adapta. É uma alegria trazer o evento para o estado de São Paulo em um modelo mais audacioso e maior, com a presença de representantes de dezoito municípios e de profissionais de várias especialidades da rede multidisciplinar. Estamos aqui para mitigar a violência que continua acontecendo, para entregar o melhor serviço público e social possível dentro das nossas políticas públicas e para evitar que novas mortes evitáveis aconteçam”, disse Beatriz Accioly, coordenadora de pesquisa, impacto e parcerias do Instituto Avon.

Programação

Estarão presentes Daniela Grelin, diretora executiva do Instituto Avon; Beatriz Accioly, coordenadora das áreas de pesquisa e impacto e parcerias do Instituto Avon; Ivanda Sobrinha, coordenadora da causa de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres Arielle Sagrillo Scarpati, Consultora; Heloisa Maria Cintra Torres de Carvalho Mello, Consultora. Do Ministério Público do Estado de São Paulo: Fabíola Sucasas Negrão Covas, Promotora de Justiça Coordenadora do Núcleo de Gênero; Silvia Chakian, Promotora de Justiça Coordenadora da Ouvidoria das Mulheres e do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência (NAVV); Juliana Mendonça Gentil Tocundava, Promotora de Justiça da Casa da Mulher Brasileira; Vanessa Therezinha Sousa de Almeida, Promotora de Justiça Assessora do Núcleo de Gênero; Pedro André Picado Alonso, Promotor de Justiça Coordenador do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica (GEVID). Do Ministério Público de Minas Gerais, Patrícia Habkouk, Promotora de Justiça Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência contra a Mulher (CAO-VD); Teresa Cristina Cabral, Juíza de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Sobre o Workshop de Acesso à Justiça

O evento realizado pelo Instituto Avon promove um espaço de colaboração para que promotores, defensores, policiais, delegados, magistrados e membros de equipes multidisciplinares de assistência social possam encontrar, juntos, soluções capazes de possibilitar um atendimento humanizado e eficiente para mulheres em situação de violência, garantindo todo o suporte necessário para que elas possam reivindicar seus direitos com segurança e agilidade, encerrando ciclos de violência.

Desde 2015, já foram viabilizados doze workshops em oito diferentes estados brasileiros. Desde 2018, o Workshop de Acesso à Justiça é conduzido pelo Instituto Avon.

Sobre o Instituto Avon

O Instituto Avon é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que, este ano, completa 20 anos de atuação na defesa de direitos fundamentais das mulheres, promovendo iniciativas em atenção ao câncer de mama e enfrentamento às violências contra as meninas e mulheres. Por meio de ações próprias e parcerias com instituições da sociedade civil, setor privado e poder público, o Instituto Avon se concentra na produção de conhecimento e no desenvolvimento de projetos que mobilizem todos os setores da sociedade para o avanço das causas. Desde a sua fundação em 2003, o braço social da Avon no Brasil já investiu R$ 180 milhões no país em mais de 400 projetos, beneficiando mais de 5 milhões de mulheres e engajando mais de 120 empresas em suas iniciativas.