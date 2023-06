HOYA apresenta nova linha inovadora de óculos de sol MiYOSMART

MiYOSMART reduz em até 60% a progressão da miopia e tem como foco crianças e adolescentes

Uma pesquisa divulgada pela revista Ophthalmology, uma das publicações oftalmológicas de maior conceito mundial, aponta que, até 2050, metade da população mundial, ou seja, 5 bilhões de pessoas, poderá desenvolver miopia. Tal distúrbio visual é uma condição ocular comum em pessoas de diversas idades no mundo todo, mas ao longo dos últimos anos, em decorrência da pandemia, se tornou o problema de saúde com maior impacto nas crianças, sobretudo pelo aumento do tempo em telas digitais e atividades limitadas ao ar livre.

No entanto, algumas evidências sugerem que a exposição e o tempo ao ar livre podem auxiliar na proteção contra a progressão da miopia, podendo possivelmente aumentar o efeito do tratamento de uma intervenção de controle da miopia. Isso destaca a importância de incentivar crianças míopes a participar de qualquer atividade ao ar livre, desde brincadeiras vigorosas até atividades silenciosas, como a leitura.

A fim de mitigar esse cenário, a HOYA Vision Care – empresa japonesa, líder em inovação de tecnologia óptica e que produz lentes de óculos de alta tecnologia desenvolvidas para correção de problemas da visão, como miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia – lança no mercado brasileiro, a nova linha de óculos de sol MiYOSMART, as lentes que utilizam seu premiado desfoque incorporam a tecnologia de múltiplos segmentos (D.I.M.S.). Inclusive, a MiYOSMART é considerada a primeira lente de miopia a atingir uma taxa de eficácia considerada alta em lentes ópticas/oftálmicas, apoiadas por dados clínicos fortes, como por exemplo, um estudo recente de seis anos realizado pelo Centro de Pesquisa de Miopia da Universidade Politécnica de Hong Kong.

As lentes de óculos fotocromáticas, MiYOSMART Chameleon, e as lentes de óculos polarizadas, MiYOSMART Sunbird, foram desenvolvidos para retardar a progressão da miopia em crianças usando a tecnologia de múltiplos segmentos (D.I.M.S.), ao mesmo tempo em que protegem da luz solar intensa. Os dois novos produtos, juntamente com as lentes transparentes MiYOSMART lançadas em 2018, dão às crianças a liberdade de participar confortavelmente nas atividades de que gostam, tanto em ambientes internos quanto externos, sem comprometer a visão deles.

“É extremamente importante proteger os olhos das crianças dos raios UV nocivos e da luz solar intensa durante a exposição ao ar livre“, destaca o Dr. Celso Cunha, médico oftalmologista e consultor da HOYA Vision Care – Brasil. De acordo com a Associação Americana de Optometria, as crianças são mais suscetíveis aos problemas oculares e danos causados ​​pela luz ultravioleta do que os adultos, porque suas pupilas são maiores e as lentes de seus olhos mais transparente, permitindo que mais raios ultravioleta cheguem aos olhos. Além disso, crianças míopes que usam atropina em gotas para o controle da miopia, precisam de mais proteção solar, pois algumas delas experimentam fotofobia devido à dilatação da pupila pela atropina. Assim, é fundamental proteger os olhos das crianças de danos oculares a longo prazo com proteção solar eficaz e confiável.

A HOYA Vision Care possui a missão de ajudar a prevenir e tratar a miopia em crianças, que vem se tornando uma preocupação global cada vez maior. “Estamos na linha de frente para aumentar a conscientização sobre o crescente fenômeno global de miopia em crianças. Trabalhamos ao lado de profissionais oftalmológicos para desenvolver os melhores tratamentos e suas contribuições”, afirma Cunha.

Passar mais tempo ao ar livre é uma parte integrante do tratamento de miopia para as crianças e seus olhos devem ser protegidos da intensa luz do sol durante essa atividade. “Trabalhamos com o lançamento de produtos inovadores, seguindo as necessidades das crianças míopes que precisam de uma solução que corrija a miopia e retarde a sua progressão, além de protegê-las dos raios UV nocivos e da luz solar intensa”, conclui o Dr. Celso Cunha, médico oftalmologista e consultor da HOYA Vision Care – Brasil.

A Hoya Vision Care é uma empresa japonesa, líder global e apaixonada em tecnologia óptica, que produz lentes para óculos de alta tecnologia desenvolvidas para correção de problemas da visão, como miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Em seu portfólio estão produtos ópticos, incluindo filtros fotocromáticos e lentes de óculos, como a MiYOSMART, que reduz em até 60% a progressão da miopia infantil e conta com a pioneira D.I.M.S. technology, tecnologia patenteada pela HOYA e desenvolvida em colaboração com a Universidade Politécnica de Hong Kong, que corrige o defeito visual em toda a sua superfície e possui uma área de tratamento em forma de anel para diminuir e até frear a progressão da miopia.