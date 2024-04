Nova paixão dos goianos, carros elétricos terão exposição especial na 10ª Morar Mais Goiânia

Goiás se destaca no número de emplacamentos de eletrificados e veículos das marcas Ford, Renault e GWM terão espaço no casarão no setor Sul, que recebe a mostra em abril; Público masculino ganha mais ambientes nesta 10ª edição

Por Helder Barbosa

O mercado brasileiro de veículos elétricos está com o pé no acelerador. Somente nos dois primeiros meses de 2024, o setor apresentou um crescimento de 155,5% se comparado com o mesmo período do ano passado. Foram 22.477 emplacamentos em janeiro e fevereiro, ante 8.797 em 2023. Com esses números, já são 14 meses de aumento vertiginoso e comemorado pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), que destaca o crescimento na região Centro-Oeste, chegando a 73%.

O interesse do goiano em carros eletrificados colocou Goiás em 8º lugar em ranking entre os Estados em número de emplacamentos no ano passado, segundo a ABVE. Anápolis e Goiânia se destacam em todo o País, ao chegarem em 7º e 8º lugar, respectivamente, entre todas as cidades brasileiras no mercado eletrificado. “O mercado goiano está em constante crescimento. Temos um público seleto, de alto padrão, que consome bons produtos. E com carros não é diferente”, explica Borges Filho, gerente de marketing da Navesa. O grupo irá promover uma exposição de carros elétricos na 10ª Morar Mais Goiânia.

De acordo com o gerente de marketing, a exposição vai apresentar o SUV Mustang Mach-E, Territory e a picape Maverick Hybrid, todos da Ford; o híbrido ORA Skin e o Haval, ambos da GWM, além do Kardian, da Renault, que estão à venda na concessionária. “A primeira pergunta de quem procura um carro eletrificado é sobre conectividade. Se há conexão com o celular, com a casa, com outros produtos eletrônicos. O cliente vem muito através da tecnologia. Há um interesse também sobre economia e a questão ambiental, já que este tipo de veículo não tem combustível fóssil”, detalha Borges Filho.

Neste ano, a Morar Mais Goiânia tem ambientes voltados para o público masculino. Além da exposição de carros, há também uma sala para jogos on-line e quadra de areia. “A Morar Mais, neste ano, traz inúmeras inovações em seus 40 ambientes. E não poderíamos deixar de chamar a atenção dos homens, que estão mais ligados a questões automobilísticas e jogos. Por isso, decidimos trazer essa exposição de carros elétricos, temos também um ambiente de eSports e uma quadra de areia para beach tennis”, diz Rosana Fernandes, uma das organizadoras do evento.

“A exposição vai dar oportunidade para o visitante aprender mais sobre o carro elétrico. A ideia é que o público possa ver de perto a tecnologia e seus avanços”, antecipa Borges Filho.

Previsão

Segundo a ABVE, o ano passado foi considerado o melhor da série histórica para o setor com o emplacamento de 93.927 veículos eletrificados, crescimento de 91% sobre 2022 (49.245). Para este ano, a associação espera comercializar 150 mil carros (+60%), apesar do aumento do Imposto de Importação de Veículos Elétricos e Híbridos em janeiro último.

Os números de eletrificados se referem à soma de veículos elétricos 100% a bateria (BEV), que tem 36% do mercado; elétricos híbridos plug-in (PHEV), com 32,5%; e elétricos híbridos convencionais sem recarga externa (HEV), 31%.

Proprietário da Nacional Energia Solar, Thiago Martins Pereira é um entusiasta de carros elétricos. Ele já está em seu segundo veículo sem uso de combustível fóssil. “Comprei por causa da economia, sem mencionar a sustentabilidade. Tenho uma empresa de energia solar, visito clientes, além de também ser professor no Distrito Federal, onde viajo toda semana. Então, meus custos são altos”, disse.

Thiago defende que a economia com o combustível pode ser revertida em qualidade de vida. “Quando você tem um veículo elétrico melhora muito a qualidade de vida. O dinheiro que eu gastava com combustível, não gasto mais. Aí eu posso gastar mais com viagens, passeios. E é o que tenho alcançado. Comprei o primeiro em 2022 e gostei tanto que vendi e comprei outro melhor no ano passado”.

A 10ª Morar Mais Goiânia volta à capital goiana neste mês de abril, após seis anos sem realização. Desta vez, um casarão no setor Sul promete ser o principal endereço da arquitetura. O evento promete trazer soluções de decoração com foco na arquitetura inteligente, design, sustentabilidade, inovação, inclusão social, customização e brasilidade, que se adequam aos orçamentos dos consumidores.